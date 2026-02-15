Marsala corpo in mare con giubbotto | indagini su possibile naufragio e rotte migratorie sempre più rischiose

Un corpo in mare con il giubbotto salvagente è stato trovato oggi a Marsala, in Sicilia, a pochi metri dalla spiaggia del lungomare sud. La scoperta ha riacceso i timori legati alle rotte migratorie sempre più pericolose nel Mediterraneo. Le autorità indagano per capire se si tratta di un naufragio o di un incidente lungo un percorso di attraversamento rischioso. Il cadavere è stato recuperato nel pomeriggio, mentre le ricerche continuano per individuare eventuali sopravvissuti o altre tracce di un possibile sbarco.

Tragico Ritrovamento a Marsala: Un Corpo in Mare Rilancia l'Allarme Mediterraneo. Un cadavere con giubbotto salvagente è stato recuperato nelle acque di fronte al lungomare sud di Marsala, in Sicilia, nel pomeriggio di oggi, 15 febbraio 2026. L'evento ha immediatamente mobilitato le forze dell'ordine e sollevato nuove preoccupazioni sulle dinamiche migratorie nel Mediterraneo e sulla sicurezza in mare, in un contesto di crescenti sbarchi e ritrovamenti di corpi lungo le coste siciliane. Le Operazioni di Recupero e le Prime Indagini. L'allerta è scattata poco prima delle 17:30, quando la presenza del corpo è stata segnalata alle autorità competenti.

Un altro corpo è stato trovato nelle acque di Coreca, a pochi giorni dal primo ritrovamento.

Un nuovo naufragio nel Mediterraneo centrale ha causato la scomparsa di almeno 53 migranti, tra cui due bambini.

