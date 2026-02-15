Marghera | Padre ferma rapina soccorre vittima e allerta la polizia | un gesto di coraggio in via San Martino

Un uomo di Marghera, durante una rapina in via San Martino, ha deciso di intervenire per fermare il gesto violento e aiutare la persona presa di mira. Dopo aver visto il ladro minacciare un passante, ha afferrato l’aggressore e l’ha bloccato, mentre un passante chiamava immediatamente la polizia. La vittima ha ringraziato il volontario per averle salvato la borsa e aver evitato ulteriori danni.

Marghera, un padre ferma una rapina e soccorre la vittima: «Non sono un eroe, solo una persona che ha fatto il suo dovere». Un gesto di coraggio in pieno giorno a Marghera, nel comune di Venezia: un giovane padre ha sventato una rapina, soccorrendo una donna aggredita in via San Martino sabato 14 febbraio 2026. L'intervento, che ha visto il protagonista A.P. e l'aiuto di un altro passante, ha permesso di limitare i danni e prestare i primi soccorsi alla vittima, in attesa dell'arrivo dei sanitari. L'episodio riapre il dibattato sulla sicurezza nelle aree periferiche e sull'importanza della reazione civica.