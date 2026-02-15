Marco Pesaresi, fotografo romagnolo, viene ricordato per la sua capacità di catturare la realtà senza filtri, ma oggi rischia di essere dimenticato. La causa è l’uscita di un nuovo documentario a Milano che ripercorre la sua vita e il suo lavoro, puntando l’attenzione su scatti spesso ignorati. Il film include anche immagini inedite e testimonianze di chi lo ha conosciuto, offrendo uno sguardo più autentico sulla sua carriera.

Milano, 15 febbraio 2026 – «Non aveva scudi, come i granchi della “sua“ Romagna quando fanno la muta. Questo lo ha esposto a ogni sorta di “pericolo“, ma gli ha consentito di avere uno sguardo». Uno sguardo non comune quello di Marco Pesaresi, fotografo ingiustamente dimenticato, che si tolse la vita il 22 dicembre del 2001, a 37 anni. Uno sguardo da riscoprire. Si sono messi sulle sue tracce Riccardo Caccia, docente di Storia del cinema della Iulm e Michela Fragomeni. Ne è nato il docufilm “Il granchio nudo - Storia di Marco Pesaresi“, di cui sono autori e coproduttori, che sarà presentato domani, domenica 15 febbraio, alle 19 al cinema Arlecchino dopo l’anteprima di Rimini, la sua città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Marco Pesaresi, grande fotografo dimenticato: docufilm milanese per il “granchio nudo”

