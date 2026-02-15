Marco Pesaresi grande fotografo dimenticato | docufilm milanese per il granchio nudo
Marco Pesaresi, fotografo romagnolo, viene ricordato per la sua capacità di catturare la realtà senza filtri, ma oggi rischia di essere dimenticato. La causa è l’uscita di un nuovo documentario a Milano che ripercorre la sua vita e il suo lavoro, puntando l’attenzione su scatti spesso ignorati. Il film include anche immagini inedite e testimonianze di chi lo ha conosciuto, offrendo uno sguardo più autentico sulla sua carriera.
Milano, 15 febbraio 2026 – «Non aveva scudi, come i granchi della “sua“ Romagna quando fanno la muta. Questo lo ha esposto a ogni sorta di “pericolo“, ma gli ha consentito di avere uno sguardo». Uno sguardo non comune quello di Marco Pesaresi, fotografo ingiustamente dimenticato, che si tolse la vita il 22 dicembre del 2001, a 37 anni. Uno sguardo da riscoprire. Si sono messi sulle sue tracce Riccardo Caccia, docente di Storia del cinema della Iulm e Michela Fragomeni. Ne è nato il docufilm “Il granchio nudo - Storia di Marco Pesaresi“, di cui sono autori e coproduttori, che sarà presentato domani, domenica 15 febbraio, alle 19 al cinema Arlecchino dopo l’anteprima di Rimini, la sua città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Marco Pesaresi, grande fotografo dimenticato: docufilm milanese per il granchio nudoL’artista è scomparso a soli 37 anni. Fra le sue opere due libri: uno con prefazione di Francis Ford Coppola, l’altro dedicato a Rimini, la sua città. Ora l’omaggio di quattro cineasti ... ilgiorno.it
Il fotografo Marco Pesaresi nel docufilm Il granchio nudoIl docufilm Il granchio nudo, dedicato alla storia del fotografo riminese Marco Pesaresi (1964-2001), sarà proiettato il 31 agosto al Nòt Film Fest di Santarcangelo di Romagna, festival ... ansa.it
Prosegue il cammino de Il granchio nudo, il docufilm dedicato alla storia di Marco Pesaresi. Lunedì 16 febbraio è il giorno della sua prima milanese, nella sala della Cineteca Milano. Lunedì 16 febbraio alle 19 Cinema Arlecchino, Via S. Pietro All'Orto facebook