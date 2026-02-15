Maltempo | strade bloccate per frane e case allagate a Roma 160 interventi Vigili del fuoco

Il maltempo ha provocato numerosi disagi a Roma, con più di 160 interventi dei Vigili del fuoco per frane, allagamenti e alberi caduti, a causa delle intense piogge e dei fulmini che hanno colpito la città. Le strade sono state bloccate in diverse zone, alcune case sono state evacuate dopo che l’acqua ha invaso i locali, e le cabine elettriche sono state danneggiate dai fulmini. La situazione rimane critica in molte aree, mentre le squadre di soccorso continuano a lavorare senza sosta.

Tra strade bloccate a causa di frane, abitazioni allagate e fulmini che hanno colpito alberi e cabine elettriche, il numero degli interventi effettuati dai Vigili del fuoco a Roma e nella provincia ha superato quota 160, a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Secondo quanto riportato dalla sala operativa del comando dei Vigili del fuoco, nell’ultimo aggiornamento, continuano a pervenire numerose richieste di intervento. In particolare, le zone di Roma nord e alcuni comuni della provincia, come Campagnano, Formello e Bracciano, hanno subito ingenti danni a causa di frane che hanno ostruito strade sia private che comunali, costringendo allo sgombero di diverse abitazioni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

