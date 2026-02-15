Maltempo | strade bloccate per frane e case allagate a Roma 160 interventi Vigili del fuoco
Il maltempo ha provocato numerosi disagi a Roma, con più di 160 interventi dei Vigili del fuoco per frane, allagamenti e alberi caduti, a causa delle intense piogge e dei fulmini che hanno colpito la città. Le strade sono state bloccate in diverse zone, alcune case sono state evacuate dopo che l’acqua ha invaso i locali, e le cabine elettriche sono state danneggiate dai fulmini. La situazione rimane critica in molte aree, mentre le squadre di soccorso continuano a lavorare senza sosta.
Tra strade bloccate a causa di frane, abitazioni allagate e fulmini che hanno colpito alberi e cabine elettriche, il numero degli interventi effettuati dai Vigili del fuoco a Roma e nella provincia ha superato quota 160, a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Secondo quanto riportato dalla sala operativa del comando dei Vigili del fuoco, nell’ultimo aggiornamento, continuano a pervenire numerose richieste di intervento. In particolare, le zone di Roma nord e alcuni comuni della provincia, come Campagnano, Formello e Bracciano, hanno subito ingenti danni a causa di frane che hanno ostruito strade sia private che comunali, costringendo allo sgombero di diverse abitazioni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Emergenza maltempo a Roma: 175 interventi dei vigili del fuoco. Allagamenti e strade chiuse
Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, Roma ha fronteggiato un’intensa emergenza maltempo, con 175 interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e strade chiuse.
Frane, strade allagate e chiuse e case evacuate per il maltempo. Fango sulla A1 a Orte, Urciono in piena a Viterbo
Il maltempo ha causato frane, strade allagate e case evacuate nella provincia di Viterbo, con danni evidenti alla viabilità e alle abitazioni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Maltempo e frane, l'elenco delle strade chiuse e a senso unico alternato a Viterbo e provincia; Maltempo, Roma paralizzata dalla pioggia: strade chiuse, sottopassi allagati e traffico in tilt; Maltempo a Roma: vento, pioggia e allagamenti. Fiumicino, mareggiata alla foce del Tevere: evacuate 50 persone; Maltempo nel Lametino: frane, esondazioni e strade chiuse dopo l’allerta arancione.
Maltempo in Calabria, strade chiuse per frane e allagamenti che bloccano diverse statali | INFO UTILIA seguito del maltempo che sta colpendo la Calabria dalla giornata di ieri, si registrano parecchi disagi sulle strade anche a causa del forte vento che sta causando crolli e frane. L’Anas informa che ... strettoweb.com
Vignanello – Maltempo, frana blocca la Vignanellese: strada chiusaSul posto in corso i lavori di ripristino che però potrebbero durare molte ore VIGNANELLO - Ancora disagi alla viabilità nel Viterbese a causa delle piogge i ... etrurianews.it
Maltempo, esonda il rio Mannu tra Sassari e Porto Torres: strade e terreni allagati - VIDEO facebook
Maltempo, strade chiuse nel Cosentino e squadre Anas al lavoro per il ripristino. Interventi sulla Ss 107 Silana Crotonese, sulla Ss 19 Delle Calabrie e sulla Ss 278 #ANSA x.com