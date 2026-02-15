Maltempo sbriciolato l’arco dei faraglioni di Sant’Andrea in Salento a causa della pioggia

La pioggia intensa ha causato il crollo dell’arco dei Faraglioni di Sant’Andrea in Salento, portando via un pezzo di scogliera che si era formato nel corso di secoli. Le forti precipitazioni di questi giorni hanno indebolito la struttura, che si è sgretolata sotto il peso delle acque. Un operatore locale ha riferito che l’evento si è verificato durante un acquazzone particolarmente violento, che ha anche allagato alcune strade vicine.

Il maltempo colpisce l'Italia, numerosi i danni in tutte le regioni. Dalla Puglia alla Sicilia, fino a Lazio e Umbria pezzi di storia e paesaggi si sgretolano sotto il peso dell'acqua In Puglia il mare si è preso un pezzo di memoria. A Melendugno, l'imponente arco dei faraglioni di Sant'Andrea, "l'arco dell'amore", non esiste più. Si è completamente sbriciolato in acqua a causa di onde e pioggia. Non è solo un crollo geologico, ma la cancellazione di un'immagine identitaria del Salento, uno di quei paesaggi che sembravano destinati a resistere al tempo. "Un colpo al cuore durissimo" lo definisce il sindaco Maurizio Cisternino. Il forte vento e le onde alte hanno fatto crollare l'arco dei Faraglioni di Sant'Andrea nel Salento. L'arco dei Faraglioni di Sant'Andrea, a Melendugno, è crollato a causa delle intense piogge e delle onde violente degli ultimi giorni. Il commento a caldo del sindaco di Melendugno: «Sparisce uno dei tratti turistici più famosi della nostra costa e dell'Italia intera. La Wind lo scelse tra i suoi primi spot»