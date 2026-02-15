Maltempo mareggiata sbriciola l’arco dell’amore di Sant’Andrea a Melendugno
Una forte mareggiata ha distrutto l’arco dell’amore di Sant’Andrea a Melendugno, in Salento, a causa delle onde alte e delle intense piogge di questi giorni. La scogliera ha ceduto sotto la forza delle acque, lasciando senza il suo simbolo più noto il tratto costiero. La roccia, che per anni ha attirato turisti e fotografi, è stata completamente divelta e scomparsa nel mare.
Il maltempo cancella uno dei tratti costieri piu’ iconici del Salento: l’imponente arco dei faraglioni di Sant’Andrea a Melendugno (Lecce), conosciuto anche come arco dell’amore, si e’ completamente sbriciolato in acqua. Il crollo sarebbe stato causato dalle mareggiate e dalle piogge violente di questi giorni, l’ultima nel corso della serata del 14 febbraio 2026. Si tratta del danno piu’ importante causato dall’erosione costiera al paesaggio del Salento. 🔗 Leggi su Panorama.it
