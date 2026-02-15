Maltempo mareggiata sbriciola l’arco dell’amore di Sant’Andrea a Melendugno

Una forte mareggiata ha distrutto l’arco dell’amore di Sant’Andrea a Melendugno, in Salento, a causa delle onde alte e delle intense piogge di questi giorni. La scogliera ha ceduto sotto la forza delle acque, lasciando senza il suo simbolo più noto il tratto costiero. La roccia, che per anni ha attirato turisti e fotografi, è stata completamente divelta e scomparsa nel mare.