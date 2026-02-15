Maltempo lunedì di vento e mareggiate | scatta l' allerta meteo

Il maltempo ha portato vento forte e mareggiata sulla Toscana lunedì 16 febbraio, causando disagi lungo la costa e nelle zone più a sud-ovest della regione. La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla, invitando le persone a fare attenzione e a evitare spostamenti non necessari. Durante la giornata, le raffiche di vento hanno raggiunto picchi di oltre 80 kmh, mentre le onde hanno infranto gli argini in alcune località balneari.

Vento forte e mareggiate in arrivo sulla Toscana. Per la giornata di lunedì 16 febbraio la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo con codice giallo per vento e mareggiate, con particolare riferimento alla costa, alle aree sud-occidentali della regione e ai versanti orientali dell’Appennino tosco-romagnolo.Nel dettaglio, l’allerta per vento scatterà dalle ore 9 alle 14 sulla costa e sui rilievi appenninici al confine con l’Emilia-Romagna. Dalle ore 13 fino alla mezzanotte il codice giallo interesserà invece la Toscana sud-occidentale e le isole, comprendendo l’intero tratto costiero dell’Etruria e la zona dell’Ombrone.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Questa sera la Toscana nord-ovest si prepara a vivere una notte difficile.

Ciclone Harry: violenta mareggiata al Sud Italia, maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria | RDSnews

