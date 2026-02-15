Maltempo Italia caos nella regione | forti mareggiate e danni nelle città Non uscite
Il maltempo colpisce la Campania da tre giorni e causa gravi danni lungo le coste. Le onde alte e le mareggiate intense distruggono spiagge e fanno allagare alcune strade. I cittadini sono stati invitati a restare a casa per evitare pericoli. Le autorità monitorano le aree più a rischio, mentre le squadre di emergenza lavorano per mettere in sicurezza le zone più colpite.
Le forti mareggiate che stanno investendo la Campania da tre giorni stanno provocando danni estesi lungo tutto il litorale regionale. Il maltempo ha spinto onde violente fin sotto le abitazioni affacciate sul mare, creando disagi e situazioni di pericolo in numerosi centri costieri. Le raffiche di vento e il mare agitato hanno trascinato detriti e sabbia sulle carreggiate, rendendo complessa la circolazione e costringendo le autorità a intervenire in più punti. La situazione appare particolarmente critica lungo la fascia che va dal Cilento al litorale domizio. Le amministrazioni locali hanno attivato le procedure di emergenza mentre la Protezione civile, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine presidiano le aree più esposte.
Maltempo Campania, forti mareggiate sulle spiagge e danni dal Cilento al Casertano: “Evitate di spostarvi”
Il maltempo ha causato gravi danni lungo le coste della Campania, con onde alte e mareggiate che hanno colpito le spiagge dal Cilento al Casertano.
Maltempo, gelo artico sull'Italia: neve, pioggia e forti venti portano caos e disagi. Allerta meteo: ecco dove
L'Italia si prepara ad affrontare un'ondata di maltempo, con neve, pioggia e venti intensi che stanno causando disagi in diverse regioni.
Venti forti e temporali, l'Italia nella morsa del maltempo: 4 regioni in allerta arancione. Nuovi temporali con raffiche di vento sul Lazio. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ha emanato l'ordinanza n. 23 del 13 febbraio 2026, che vieta le attività ludico-ricreative e sportive nelle aree
Salento, caos maltempo: collassa l'arco dei faraglioni di Sant'Andrea. Uno dei luoghi più conosciuti e amati del Salento non esiste più: maltempo e mareggiate hanno cancellato l'arco dei faraglioni di Sant'Andrea
L'Italia perde una delle sue meraviglie: maltempo devastante, tutto distrutto facebook
Il maltempo cancella uno dei tratti costieri più iconici del Salento: l'imponente l'arco dei faraglioni di Sant'Andrea, a Melendugno conosciuto anche come arco dell'amore, si è completamente sbriciolato in acqua. Il crollo sarebbe stato causato dalle mareggiate