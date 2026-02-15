Maltempo Italia caos nella regione | forti mareggiate e danni nelle città Non uscite

Il maltempo colpisce la Campania da tre giorni e causa gravi danni lungo le coste. Le onde alte e le mareggiate intense distruggono spiagge e fanno allagare alcune strade. I cittadini sono stati invitati a restare a casa per evitare pericoli. Le autorità monitorano le aree più a rischio, mentre le squadre di emergenza lavorano per mettere in sicurezza le zone più colpite.

Le forti mareggiate che stanno investendo la Campania da tre giorni stanno provocando danni estesi lungo tutto il litorale regionale. Il maltempo ha spinto onde violente fin sotto le abitazioni affacciate sul mare, creando disagi e situazioni di pericolo in numerosi centri costieri. Le raffiche di vento e il mare agitato hanno trascinato detriti e sabbia sulle carreggiate, rendendo complessa la circolazione e costringendo le autorità a intervenire in più punti. La situazione appare particolarmente critica lungo la fascia che va dal Cilento al litorale domizio. Le amministrazioni locali hanno attivato le procedure di emergenza mentre la Protezione civile, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine presidiano le aree più esposte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

