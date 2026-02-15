Maltempo in Toscana | tornano pioggia e vento scatta l’allerta gialla lunedì 16

Una perturbazione ha portato pioggia e vento forte in Toscana, spingendo le autorità a dichiarare l’allerta gialla per lunedì 16 febbraio. Le previsioni indicano piogge sparse, che saranno generalmente deboli o moderate, e raffiche di vento che potranno superare i 50 chilometri orari. Nelle zone più colpite, i servizi di emergenza si preparano a gestire eventuali disagi, mentre le strade principali si sono già riempite di autoveicoli con pneumatici adatti alle condizioni di pioggia.

FIRENZE – Il sole di oggi, domenica 15 febbraio 2026, ha le ore contate sulla Toscana. Domani, 16 febbraio, sono previste piogge sparse, in genere deboli o al più moderate. I fenomeni interesseranno inizialmente le zone centro-settentrionali, per poi estendersi nel pomeriggio a quelle centro-orientali e a parte del sud della regione, con attenuazione ed esaurimento in serata.