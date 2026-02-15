Maltempo in Sardegna salvate 12 persone dopo l'esondazione del Rio Mannu | tra loro una neonata

Il maltempo ha causato l’esondazione del Rio Mannu nel Sassarese, lasciando isolate dodici persone, tra cui una neonata. La piena ha allagato le strade e le case nelle zone più colpite, costringendo i Vigili del fuoco ad intervenire con urgenza per metterle in salvo. La notte si è trasformata in un salvataggio continuo, con l’impiego di mezzi e attrezzature specializzate per portare in salvo chi si trovava in difficoltà.

Maltempo in Sardegna, 12 persone salvate dai vigili del fuoco a Ozieri

Il maltempo ha causato un intervento dei vigili del fuoco a Ozieri, dove hanno salvato 12 persone rimaste bloccate a causa delle forti piogge.

Sardegna, il salvataggio di 9 cani in difficoltà nel cagliaritano a seguito dell’esondazione del Rio Piscinas

A seguito dell’esondazione del Rio Piscinas nel Cagliaritano, sono stati salvati nove cani in difficoltà.

