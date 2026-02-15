Maltempo in Calabria | Maurizio Lupi e Noi Moderati esprimono solidarietà e sostegno allo stato di emergenza
Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, ha espresso solidarietà alla popolazione calabrese colpita dal maltempo che ha provocato strade allagate e danni alle abitazioni. La forte pioggia ha causato l’allerta in diverse zone della regione, con numerosi interventi dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine per soccorrere le persone bloccate.
Piena solidarietà alla popolazione calabrese colpita dal maltempo. Lo dichiara Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, sottolineando l’impegno di tutti gli operatori coinvolti: Protezione Civile, amministrazioni comunali, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, volontari e cittadini impegnati sul campo. “Esprimiamo profonda gratitudine a chi sta operando senza sosta per fronteggiare la difficile situazione – afferma Lupi – e sosteniamo con convinzione la richiesta di stato di emergenza avanzata dal governatore Roberto Occhiuto, certi che il governo interverrà rapidamente per garantire risorse e attivare strumenti straordinari”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Calabria flagellata dal maltempo: Occhiuto chiede lo stato d’emergenza, in campo soccorritori e solidarietà nazionale.
La Calabria sta affrontando un’ondata di maltempo che ha provocato allagamenti e danni alle abitazioni, spingendo il governatore Roberto Occhiuto a chiedere immediatamente lo stato di emergenza.
Calabria tra maltempo e politica: Pitaro (Noi Moderati) chiede visione strategica e rapidità nei ristori.
Vito Pitaro, leader di Noi Moderati in Calabria, denuncia che le recenti piogge intense hanno causato danni ingenti alle campagne e alle strade di Vibo Valentia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
