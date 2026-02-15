Maltempo domani allerta gialla in 11 regioni

Una forte perturbazione atlantica ha colpito l’Italia, causando piogge insistenti e venti intensi in diverse regioni. Per questa ragione, domani, undici territori si trovano sotto allerta gialla, con la Calabria tra le zone più colpite. Le autorità hanno emesso l’allerta per prevenire eventuali danni e garantire la sicurezza dei cittadini.

Maltempo in Italia: Allerta Gialla per Undici Regioni, la Calabria Particolarmente a Rischio. Undici regioni italiane sono state poste sotto allerta gialla a causa dell'arrivo di una perturbazione atlantica che porterà piogge intense e venti forti. La Calabria, insieme a Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna, Emilia-Romagna, Umbria e Sicilia, si prepara ad affrontare un fine settimana di maltempo con particolare attenzione alle criticità idrogeologiche e idrauliche. L'allerta, diramata dal Dipartimento della Protezione Civile, mira a prevenire disagi e danni alle infrastrutture.