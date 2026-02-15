Maltempo Campania forti mareggiate sulle spiagge e danni dal Cilento al Casertano | Evitate di spostarvi

Il maltempo ha causato gravi danni lungo le coste della Campania, con onde alte e mareggiate che hanno colpito le spiagge dal Cilento al Casertano. La furia del mare ha distrutto alcune strutture balneari e allagato le strade vicine alla riva. Il sindaco di Castel Volturno invita i cittadini a non spostarsi se non strettamente necessario, per motivi di sicurezza. Le onde si sono infrante con forza contro le spiagge, lasciando dietro di sé detriti e danni evidenti.

Danni sulle coste della Campania per le forti mareggiate legate al maltempo. Il sindaco di Castel Volturno: "Evitare gli spostamenti non necessari".🔗 Leggi su Fanpage.it Mareggiate e danni in Cilento, Vibonati chiede lo stato di calamità Le recenti mareggiate hanno causato gravi danni alla costa di Vibonati, nel Cilento. Cataste di legname sulle spiagge, portate dal Lamone e dai Fiumi Unti dopo il maltempo A seguito del maltempo che ha interessato la Romagna tra il 25 e il 26 dicembre, numerosi rami e tronchi sono stati trasportati dai fiumi Lamone e Uniti fino alle spiagge di Ravenna. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Arriva il ciclone di San Valentino: allerta arancione in Calabria, gialla in 4 regioni - Aggiornamento del 13 Febbraio delle ore 20:47; Maltempo, allerta meteo in sei regioni e forti temporali sulle isole: ecco dove; Maltempo senza fine: nuova allerta in Campania per temporali e mareggiate; Doppia allerta meteo in Campania: temporali forti, raffiche di vento e mare agitato. San Valentino con il maltempo: neve, venti forti e mareggiate fino a 7 metriDopo una breve pausa torna il maltempo sull’Italia: neve a bassa quota, venti ciclonici e mareggiate intense nel weekend di San Valentino ... interris.it Maltempo, oggi allerta arancione in Sicilia e Calabria per l'arrivo di un nuovo cicloneLeggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo, oggi allerta arancione in Sicilia e Calabria per l'arrivo di un nuovo ciclone ... tg24.sky.it Il maltempo colpisce ancora in Campania: una frana ha invaso la statale tra Castellammare e Vico Equense. A crollare è stato un muro di contenimento sulla SS145, in località Scrajo. Detriti e fango hanno occupato la carreggiata, rendendo necessaria la chiu facebook Maltempo Campania, mareggiata e forte vento a Ischia: danni e disagi sulle coste x.com