Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 16 febbraio | le regioni a rischio

Il maltempo ha portato pioggia intensa e vento forte in tutta Italia, spingendo la Protezione civile a emettere un’allerta gialla per temporali domani, 16 febbraio. La perturbazione interessa specifiche aree del paese, tra cui Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Umbria. In queste zone sono previste precipitazioni abbondanti e raffiche di vento che potrebbero causare disagi. Per tutta la giornata, le autorità invitano a prestare attenzione alle condizioni meteorologiche.

Ancora pioggia e forte vento sull'Italia, la Protezione civile ha valutato per domani, lunedì 16 febbraio, una nuova allerta meteo gialla per temporali su cinque regioni: Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Umbria: le zone interessate.