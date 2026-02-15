Maltempo | allerta fino al primo mattino per il centrosud della Puglia fino al primo pomeriggio per il foggiano Protezione civile previsioni meteo

Il maltempo ha provocato forti piogge e raffiche di vento nel sud della Puglia, spingendo la Protezione civile a emettere un’allerta fino alle prime ore del mattino. La situazione si estende anche al foggiano, dove le previsioni indicano che le piogge più intense continueranno fino al primo pomeriggio. Nelle strade di alcune cittadine, sono caduti diversi alberi e si sono verificati allagamenti nelle zone più basse. Oggi, molte regioni italiane si confrontano con temporali violenti e condizioni meteorologiche instabili.

Varie regioni d'Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo con validità da mezzanotte alle 8 riguarda i settori Puglia C, Puglia D, Puglia E e Puglia F (barese, Valle d'Itria, tarantino e Salento). Il secondo con validità da mezzanotte alle 14 riguarda i settori Puglia A, Puglia B e Puglia I (foggiano). Si fa riferimento a "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia settentrionale.

Il maltempo ha colpito il centro-sud della Puglia, causando vento forte e temporali nel Tarantino e nel Salento.

Forte ondata di maltempo sulla Puglia: danni e allagamenti per piogge, temporali e trombe d’aria

