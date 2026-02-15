Maltempo | allerta fino al primo mattino per il centrosud della Puglia fino al primo pomeriggio per il foggiano Protezione civile previsioni meteo
Il maltempo ha provocato forti piogge e raffiche di vento nel sud della Puglia, spingendo la Protezione civile a emettere un’allerta fino alle prime ore del mattino. La situazione si estende anche al foggiano, dove le previsioni indicano che le piogge più intense continueranno fino al primo pomeriggio. Nelle strade di alcune cittadine, sono caduti diversi alberi e si sono verificati allagamenti nelle zone più basse. Oggi, molte regioni italiane si confrontano con temporali violenti e condizioni meteorologiche instabili.
Varie regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo con validità da mezzanotte alle 8 riguarda i settori Puglia C, Puglia D, Puglia E e Puglia F (barese, Valle d’Itria, tarantino e Salento). Il secondo con validità da mezzanotte alle 14 riguarda i settori Puglia A, Puglia B e Puglia I (foggiano). Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia settentrionale. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Puglia, maltempo: allerta temporali e vento fino a burrasca forte. Codice giallo per foggiano, Bat, Salento e tarantino Protezione civile, previsioni meteo
Maltempo: zona centrosud della Puglia in allerta vento, per tarantino e Salento anche temporali Protezione civile, previsioni meteo
Il maltempo ha colpito il centro-sud della Puglia, causando vento forte e temporali nel Tarantino e nel Salento.
Forte ondata di maltempo sulla Puglia: danni e allagamenti per piogge, temporali e trombe d’aria
Argomenti discussi: Maltempo, oggi allerta arancione in Sicilia e Calabria per l'arrivo di un nuovo ciclone; Maltempo, allerta meteo arancione e gialla oggi: le regioni a rischio; Maltempo: prosegue l’allerta per vento e mareggiate fino a giovedì 12 febbraio; La Sardegna flagellata dal maltempo: è ancora allerta, la Protezione civile incontra sindaci ed enti per fronteggiare l’emergenza.
Campania, allerta meteo prorogata al 15 febbraio: livello ridotto ma rischio temporaliCala il livello di allerta, ma la perturbazione non abbandona la Campania. La Protezione Civile ha prorogato l’avviso di criticità fino alle ore 18 di domani, ... pupia.tv
Il maltempo non dà tregua al Sud, dalla Sardegna alla Calabria è ancora allertaCAGLIARI – Nuova allerta meteo in Sardegna per piogge intense e forti venti. La Protezione civile regionale ha diramato oggi un bollettino che ha classificato in arancione- criticità moderata- la peri ... dire.it
Maltempo, Allerta Meteo Gialla della Protezione Civile: ecco le aree a Rischio ...Continua facebook
Ancora maltempo: diramata una nuova allerta x.com