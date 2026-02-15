Malore su una motonave diretta in Grecia | scattano i soccorsi da Vieste con mare mosso e pioggia battente

Un passeggero della motonave Venezia ha avuto un malore durante il viaggio verso la Grecia, e le cattive condizioni meteorologiche hanno complicato i soccorsi. La Guardia Costiera di Vieste ha ricevuto l’allarme durante la notte e, nonostante il mare agitato e la pioggia intensa, si è messa in azione per portare a terra la persona in difficoltà. La nave si trovava a circa 20 miglia nautiche dalla costa, quando è scattato l’intervento di emergenza.

L'allarme è scattato alle 3 circa di oggi, domenica 15 febbraio. Dalla Centrale Operativa della Direzione Marittima di Bari è arrivata alla locale Sala Operativa una richiesta di soccorso della Motonave diretta a Igoumenitsa, in quel momento a circa 30 miglia dal porto di Vieste. A seguito dell'attivazione della procedura emergenziale tramite il Centro Internazionale Radio Medico, era stata disposta l'immediata evacuazione medica di un passeggero di nazionalità greca colto da improvviso malore. La Sala Operativa di Vieste, sotto la direzione e il coordinamento del Reparto Operativo della Direzione Marittima della Puglia e Basilicata Ionica, ha disposto l'immediata uscita della motovedetta