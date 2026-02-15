Malinin disperato? Io ci sono passata | è sapersi rialzare a renderti campione
Malinin si sente disperato, ma io ho vissuto questa sensazione: imparare a rialzarsi è la vera vittoria. Recentemente, ha ottenuto due medaglie, lavorando con gli azzurri come consulente delle Fiamme Azzurre e affiancando il giapponese Yuma Kagiyama come allenatore.
Ha “vinto” due medaglie accompagnando sia gli azzurri nel event come consutecnica delle Fiamme Azzurre, sia il giapponese Yuma Kagiyama come coach. Carolina Kostner, un argento con Yuma e un bronzo con gli azzurri. «Le medaglie sono innanzitutto degli atleti. Però se dobbiamo allargarci, che meraviglia questi successi e non è finita per gli azzurri. Noi atleti ci diciamo sempre, per rassicurarci: l’olimpiade è una gara come le altre. Non è così, ora lo posso dire. Ma bisogna provare a fare tutto come pianificato». Il bronzo azzurro è storico «Lo abbiamo inseguito così tanto, due volte quarti, ma credo che sia arrivato nel momento giusto, davanti al pubblico di casa». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
