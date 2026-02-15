Malinin si sente disperato, ma io ho vissuto questa sensazione: imparare a rialzarsi è la vera vittoria. Recentemente, ha ottenuto due medaglie, lavorando con gli azzurri come consulente delle Fiamme Azzurre e affiancando il giapponese Yuma Kagiyama come allenatore.

"Malinin disperato? Io ci sono passata: è sapersi rialzare a renderti campione"

Elisabetta Cocciaretto si prende una pausa tra le sfide in campo e la vita privata.

Un'ombra di terrore si estende sul mare, mentre una nave in difficoltà lotta contro le onde impetuose.

