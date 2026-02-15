Maledizione Pellegrino come all' andata l' attaccante del Parma beffa l' Hellas

Federico Pellegrino ha nuovamente deciso la partita, questa volta segnando il gol decisivo che ha portato il Parma alla vittoria contro l'Hellas Verona. L’attaccante ha sfruttato un’errata uscita del portiere avversario, trovando lo spazio giusto in area per insaccare la palla. La partita si è conclusa con un risultato che lascia l’Hellas di fronte a una sconfitta difficile da digerire.

La venticinquesima giornata del campionato di Serie A si è chiusa con una sconfitta carica di amarezza per l'Hellas Verona. In casa del Parma, la squadra scaligera ha rimediato lo stesso risultato della gara di andata. E come nella gara di andata, il risultato è stato fissato da un gol di Pellegrino nei minuti finali. La gara ha preso immediatamente una piega sfavorevole per la formazione veronese, colpita a freddo dopo soli quattro minuti da una coordinazione al volo di Bernabè su suggerimento di Keita. Sotto di un gol, le difficoltà sono aumentate all'undicesimo minuto, quando il direttore di gara Pairetto ha estratto il cartellino rosso diretto nei confronti di Orban per proteste, costringendo gli uomini di Sammarco a una prova di enorme sacrificio in inferiorità numerica.