Malcesine IMU quasi dimezzata per chi affitta abitazioni a lungo termine

A Malcesine, il Comune ha deciso di ridurre l’IMU del 44% per i proprietari che affittano le case con contratti residenziali di lunga durata, per incentivare l’affitto stabile. La delibera approvata permette a chi mette a reddito immobili abitativi di pagare meno tasse, rendendo più conveniente mettere a disposizione le proprie case. Questa misura mira a favorire la stabilità abitativa nel paese, in particolare nelle zone turistiche come il centro storico e la spiaggia.

Il Comune ha deciso di lanciare questa agevolazione fiscale per i proprietari di immobili destinati alla locazione stabile e favorire l'insediamento di residenti Riduzione del 44% dell’IMU per chi affitta con contratti residenziali a lungo termine. È quanto prevede la delibera approvata dal Comune di Malcesine, che introduce un’agevolazione fiscale rivolta ai proprietari di immobili destinati alla locazione stabile. La misura, contenuta nella Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 29 dicembre 2025, riguarda gli immobili concessi in locazione con contratti 4+4 e punta a incentivare forme di affitto residenziale continuativo.🔗 Leggi su Veronasera.it

L’articolo esplora le diverse situazioni in cui spetta lo sconto sull’Imu, con particolare attenzione a casi come affitti, canoni concordati e pensionati residenti all’estero.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.