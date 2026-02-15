Malatesta il ’Gueriero’ in biblioteca

Da ilrestodelcarlino.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Antonioli presenta oggi alle 17 nella biblioteca Malatestiana un nuovo progetto dedicato a Malatesta il 'Gueriero'. La scelta di questa figura, spesso dimenticata, nasce dal desiderio di far conoscere le sue imprese durante le sanguinose guerre in Italia. L'evento si svolge nell'aula magna e attirerà appassionati di storia e studenti interessati alle figure del Rinascimento.

Oggi alle 17, nell’aula magna della biblioteca Malatestiana avrà luogo la presentazione del nuovo progetto di Andrea Antonioli, dedicato a una figura potente e dimenticata riemersa dalle fitte nebbie della storia: Malatesta il ‘Gueriero’, protagonista delle " horrende guerre de Italia ", simbolo dell’audacia rinascimentale. Dopo anni di appassionate ricerche è uscito il nuovo libro del pluripremiato autore cesenate, edito da BastogiLibri (Roma) e un video storytelling, frutto della collaborazione con I Nuovi Orizzonti di Stefano Caranti e con il Centro Operativo di Cinema e Televisione di Ferdinando De Laurentis. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

