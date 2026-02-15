Mai dire Blackout | Trump azzera le regole di Obama
L’Agenzia per la protezione ambientale (EPA) ha deciso di eliminare le regole sulle emissioni delle auto introdotte durante l’amministrazione Obama, causando reazioni contrastanti. La scelta si traduce in una riduzione delle restrizioni per le case automobilistiche e potrebbe influenzare la qualità dell’aria in futuro. Nel frattempo, in Francia si accelera sulla produzione di energia nucleare, riducendo di fatto il ricorso alle fonti rinnovabili. Questo cambiamento si riflette in un piano di investimenti più mirato sui reattori nucleari, con l’obiettivo di garantire una maggiore autonomia energetica.
L’EPA cancella le norme del 2009 sulle emissioni delle auto. Francia, sempre più nucleare e meno rinnovabili. Alluminio, scende il prezzo. Gli USA a caccia di materiali critici. Russia e Iran, eccesso di petrolio. Rame, tregua dopo i record. Project Vault, sulle terre rare gli USA come la Cina. GNL USA, la Germania cerca alternative. Boom elettrico della Cina. Petrolio, surplus e sanzioni. L’IEA: fate scorte di minerali critici. Dazi Ue sulle auto elettriche, un autogol. Frenesia e record metalli. Gnl nel 2026 tanta nuova offerta. In Groenlandia servono enormi investimenti. Riparte la nuova Via della Seta. 🔗 Leggi su Laverita.info
Mai dire Blackout | 2035, le illusioni perdute
In un contesto globale in rapido cambiamento, le questioni energetiche e geopolitiche assumono un ruolo centrale.
Mai dire Blackout | Carbone, rame e argento
L'articolo analizza le tendenze energetiche e tecnologiche globali, tra cui il predominio del carbone, le minacce dell'intelligenza artificiale alle reti elettriche e il consolidamento dello shale oil negli Stati Uniti.
Argomenti discussi: Mai dire Blackout | Trump azzera le regole di Obama; Trump pressa Cuba? Blackout, società al collasso e povertà. L'Onu parla di crisi umanitaria e gli Usa vogliono una seconda Venezuela (ma stavolta sbagliano); Mai dire Blackout | Project Vault all-in sulle terre rare; Cuba, Trump dichiara: Stiamo parlando con i vertici dell’isola ma l'Avana risponde: I colloqui non ci sono mai stati.
