L’Agenzia per la protezione ambientale (EPA) ha deciso di eliminare le regole sulle emissioni delle auto introdotte durante l’amministrazione Obama, causando reazioni contrastanti. La scelta si traduce in una riduzione delle restrizioni per le case automobilistiche e potrebbe influenzare la qualità dell’aria in futuro. Nel frattempo, in Francia si accelera sulla produzione di energia nucleare, riducendo di fatto il ricorso alle fonti rinnovabili. Questo cambiamento si riflette in un piano di investimenti più mirato sui reattori nucleari, con l’obiettivo di garantire una maggiore autonomia energetica.

L’EPA cancella le norme del 2009 sulle emissioni delle auto. Francia, sempre più nucleare e meno rinnovabili. Alluminio, scende il prezzo. Gli USA a caccia di materiali critici. Russia e Iran, eccesso di petrolio. Rame, tregua dopo i record. Project Vault, sulle terre rare gli USA come la Cina. GNL USA, la Germania cerca alternative. Boom elettrico della Cina. Petrolio, surplus e sanzioni. L’IEA: fate scorte di minerali critici. Dazi Ue sulle auto elettriche, un autogol. Frenesia e record metalli. Gnl nel 2026 tanta nuova offerta. In Groenlandia servono enormi investimenti. Riparte la nuova Via della Seta. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Mai dire Blackout | Trump azzera le regole di Obama

In un contesto globale in rapido cambiamento, le questioni energetiche e geopolitiche assumono un ruolo centrale.

L'articolo analizza le tendenze energetiche e tecnologiche globali, tra cui il predominio del carbone, le minacce dell'intelligenza artificiale alle reti elettriche e il consolidamento dello shale oil negli Stati Uniti.

Obama's Dire WARNING! Predicts Trump Could Be Forced to Resign! #shorts #breakingnews

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.