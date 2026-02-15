Macron urges calm after activist’s death sparks political clash

Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto di mantenere la calma dopo la morte di un attivista, avvenuta a causa delle ferite riportate durante un pestaggio avvenuto in strada. La vicenda ha scatenato tensioni tra le diverse fazioni politiche, con alcune forze che accusano le autorità di aver sottovalutato la gravità dell’episodio. In un intervento pubblico, Macron ha invitato tutti a evitare azioni impulsive e a lasciar lavorare le forze dell’ordine. La polizia sta indagando sui dettagli dell’aggressione, avvenuta durante una manifestazione nel centro di Parigi.

PARIS, Feb 15 (Reuters) - French President Emmanuel Macron urged calm and restraint at the weekend after an activist died from injuries sustained during a beating, an incident that has become a political flashpoint. The 23-year-old died on Saturday, having fallen into a coma after being violently beaten on Thursday outside a conference given by Rima Hassan, a far-left member of the European Parliament. Hassan called on Friday for an investigation and for the perpetrators to be brought to justice, a call that Macron repeated late on Saturday, after a wave of mutual recriminations around the beating. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Macron urges calm after activist’s death sparks political clash Philippines urges China to keep tone ‘calm’ as rhetoric heats up La tensione tra Manila e Pechino sale di tono. Carnival tribute to Brazil’s Lula in Rio sparks political backlash Il tributo a Lula organizzato da Carnival a Rio ha scatenato una dura reazione politica. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. #TAV, UN BUCO NERO NEI CONTI PUBBLICI Costi esplosi del 127%, ritardi di 18 anni e un regalo servito a #Macron con i soldi degli italiani. Basta propaganda vecchia di 30 anni, il governo vuole costruire un'autostrada a 10 corsie per farci passare sopra 3 facebook