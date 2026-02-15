Macerata ex assessore Munafò | elezioni segnate da disinteresse e distanza tra politica e cittadini Proposte assenti

L’ex assessore Munafò di Macerata ha evidenziato come le recenti elezioni siano state influenzate da un crescente disinteresse tra cittadini e politica. La scarsa partecipazione alle urne e l’assenza di proposte concrete dimostrano che molti cittadini si sentono lontani dai problemi della città. Munafò sottolinea che questa situazione deriva anche dalla mancanza di dialogo tra amministratori e residenti, che si traduce in un senso di rassegnazione generale. In particolare, ha fatto riferimento al calo delle affluenze nei seggi e alla poca attenzione mostrata dai candidati alle esigenze della comunità.

Macerata: l'ex assessore Munafò denuncia la crisi della politica locale e la "rassegnazione" degli elettori. Macerata è al centro di un dibattito elettorale segnato da un crescente disinteresse e da una percezione di distanza tra la politica e i cittadini. L'ex assessore comunale Placido Munafò ha espresso un forte pessimismo riguardo alla competizione in corso, sottolineando una mancanza di proposte concrete e un'eccessiva attenzione agli equilibri interni delle forze politiche. La sua analisi, rilasciata il 15 febbraio 2026, dipinge un quadro di rassegnazione diffusa tra gli elettori. Una campagna elettorale sotto accusa: la mancanza di visione e il primato delle dinamiche di partito.