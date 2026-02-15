Macerata dura solo un set Porto Viro firma il ribaltone

Porto Viro ha vinto il primo set contro Macerata, ma poi ha conquistato tre vittorie consecutive, ribaltando il risultato finale. La squadra di casa ha mostrato maggiore determinazione, soprattutto nel quarto parziale, quando ha recuperato da uno svantaggio di dieci punti. La partita si è giocata davanti a un pubblico intenso, che ha sostenuto i padroni di casa fino all’ultimo punto.

Porto Viro 3 Macerata 1 ALVA INOX 2 EMME SERVICE: Zonta 1, Magliano 13, Eccher 13, Pinali 12, Klobucar 17, Erati 14, Lamprecht (L), Brondolo, Mazzon, Morgese (L), Chiloiro. Ne: Ferreira Silva, Sperandio. All. Bologna. BANCA MACERATA FISIOMED: Pedron 1, Zhelev 16, Diaferia 6, Novello 16, Karyagin 10, Fall 9, Dolcini (L), Garello 2, Gabbanelli (L), Becchio, Maccarone 2. Ne: Fabi, Talevi. All. Giannini. Arbitri: Scotti, Cecconato. Parziali: 22-25, 25-19, 25-17, 25-18. Terza sconfitta consecutiva per Macerata che perde in casa di Porto Viro, al quarto successo di fila. La squadra veneta, dopo un primo quarto combattuto ma poco brillante (0-1), ribalta la situazione vincendo tre set di fila. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Macerata dura solo un set. Porto Viro firma il ribaltone Porto Viro supera Macerata e conquista la quarta vittoria di fila L’Alva Inox Porto Viro ha vinto contro Macerata, portando a casa la quarta vittoria consecutiva. Emma Villas Codyeco Lupi. Sfida contro il Porto Viro Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Macerata dura solo un set. Porto Viro firma il ribaltone; Macerata: La fine di via De Velini chiude all’insù ma solo per pochi giorni. Lavori anche a Montanello; Bit 2026. Macerata alla BIT di Milano, l’assessore Sacchi presenta l’offerta Città dei Festival; Uccisi almeno 15 cani, un cimitero dell’orrore vicino all’A14: trovati diversi sacchi. Chi ha compiuto questa strage?. Macerata, bambino afgano di 4 anni cammina da solo in via Roma. La polizia lo vede, scopre da dove si è allontanato e lo riaffida alla famigliaMACERATA - La gioia di un bambino afgano nel riconoscere i giochi all'interno del cortile della scuola d'infanzia da cui si era allontanato. Con questo utile espediente gli agenti della Polizia di ... corriereadriatico.it 14/2/26. Porto Viro. Scongiurato un furto in abitazione l'11/2 grazie all'intervento del padrone di casa che ha scoperto due ragazze intente a rubare riuscendo a bloccarne una (22enne di Copparo) e chiamando i carabinieri che l'hanno arrestata. Ora ha l'obblig x.com INCIDENTE A PORTO VIRO, CORSIA BLOCCATA IN DIREZIONE RAVENNA Ore 20.23 – Porto Viro. Segnalato un tamponamento all’altezza del ristorante “L’Ostaria”, in direzione Ravenna. Una delle corsie risulta bloccata a causa dei veicoli coinvolti e dei de facebook