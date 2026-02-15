Macerata centrosinistra al lavoro | Tonnarelli punta a un patto cittadino e più partecipazione popolare
A Macerata, Tonnarelli ha deciso di proporre un nuovo patto cittadino per coinvolgere di più i cittadini nelle decisioni comunali. La proposta nasce dalla volontà di rafforzare la partecipazione popolare e rispondere alle esigenze dei residenti, soprattutto dopo le recenti richieste di maggiore trasparenza e ascolto. La sua idea include incontri pubblici e consultazioni online per raccogliere opinioni e suggerimenti dalla comunità.
Macerata: Il Centrosinistra al Lavoro per un Nuovo Patto Cittadino. Macerata è al centro di un intenso dibattito politico, con le forze di centrosinistra impegnate a definire una strategia e un candidato per le prossime elezioni comunali. L’avvocato Andrea Tonnarelli, emerso come figura chiave in questo processo, ha sottolineato la priorità di costruire un progetto condiviso, superando le divisioni interne e puntando a un maggiore coinvolgimento dei cittadini nella vita politica della città. Un Confronto Aperto e Costruttivo. La serata di confronto, descritta da alcuni osservatori come un vero e proprio “conclave”, ha visto impegnate le diverse anime del centrosinistra maceratese in un’analisi approfondita delle strategie e dei possibili candidati.🔗 Leggi su Ameve.eu
Macerata: centrosinistra punta su Tittarelli, imprenditore e presidente Pallavolo, per le elezioni comunali.
Gianluca Tittarelli, imprenditore e presidente della Pallavolo Macerata, è stato scelto dal centrosinistra come candidato sindaco per le prossime elezioni comunali, decidendo di puntare sulla sua esperienza nel mondo degli affari e nello sport per rilanciare la città.
