Una donna ha gridato disperata a Bergamo quando un uomo ha tentato di rapire la figlia di 18 mesi all’interno di un supermercato, causando una frattura alla gamba della bambina. L’uomo ha aggredito la piccola nel reparto ortofrutta, spingendola a terra e provocandole dolore. La madre ha tentato di bloccare l’aggressore, scatenando una colluttazione che ha attirato l’attenzione dei clienti.

L’AGGRESSIONE. Alle 13 di sabato 14 febbraio all’«Esselunga» di via Corridoni a Bergamo, un uomo ha cercato di sequestrare una bimba di 18 mesi e le ha rotto una gamba. La reazione dei genitori e degli addetti del supermercato hanno permesso di fermare l’uomo, un 37enne romeno con problemi psichiatrici, che è stato arrestato. È il racconto di uno dei numerosi clienti che alle 13.09 di sabato 14 febbraio si trovava all’Esselunga di via Corridoni, dove un romeno di 37 anni – senza fissa dimora, incensurato e con problemi psichiatrici – è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver tentato di sequestrare una bambina di un anno e mezzo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «L’urlo straziante della madre, poi la colluttazione per fermare l’aggressore della bimba»

Un uomo ha cercato di rapire una bambina di un anno e mezzo davanti a un supermercato di Bergamo sabato pomeriggio, provocandole una frattura al femore durante la lotta.

