Lupi in Romagna non è più una fiaba | 40 richieste di indennizzo nel 2025
Il numero di lupi in Romagna è cresciuto così tanto che nel 2025 sono state presentate 40 richieste di indennizzo per danni agli allevatori, una cifra che sorprende molti. La presenza di questi animali, che una volta si vedevano solo nelle favole, ora si fa sentire anche nei paesini vicino a Forlì, dove alcuni proprietari di bestiame hanno già subito perdite significative. In alcune zone, i branchi di lupi si sono spinti fino alle pinete sulla costa adriatica e alle aree rurali del Riminese, rendendo più difficile tenere sotto controllo la situazione.
Forlì, 15 febbraio 2026 – Ormai il lupo è di casa in Romagna: con 40-48 branchi, dalle foreste appenniniche del Parco nazionale ai boschi cedui dell’alta e media collina, è sceso sulla via Emilia e sui paesi che fanno da corona a Forlì, raggiungendo persino le pinete ravennati sull’Adriatico e il Riminese. Recenti ’passeggiate’ del lupo sono state immortalate a Modigliana e a Rocca San Casciano dove oggi è previsto un incontro con la popolazione e alcuni esperti. Lupi gironzolano sul lungomare e l’ordinanza ancora non c’è Lupi e ululati ad Argenta: il video La popolazione di lupi in Italia . La popolazione di lupi in Italia è stata stimata dall’Istituto Superiore Ricerca Protezione Ambientale (Ispra) in 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Case, Viterbo tra le città più richieste ma perde una posizione nel 2025
Viterbo continua a essere tra le città più cercate per l'acquisto di case in Lazio.
Le borse di seconda mano più richieste nel 2025 e quelle su cui investire nel 2026
Nel 2025, le borse di seconda mano stanno conquistando un ruolo sempre più rilevante, diventando non solo simbolo di eleganza ma anche un'opportunità di investimento.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Lupi, Mammi: Norme incoerenti, così non sappiamo come intervenire; Lupi, nel 2025 in Emilia-Romagna dieci casi di bracconaggio; 'Al lupo, al lupo...'. Facciamo chiarezza con Agostini (Parco della Vena del Gesso): Comportamenti umani scorretti possono alterare la distanza ecologica tra uomo e fauna selvatica; Il lupo alle porte del paese: domenica incontro sul tema.
Lupi, Tagliaferri (Fdi) Non bastano gli indennizzi, coinvolgiamo i sindaciGli avvistamenti a Mucinasso e nelle zone limitrofe dimostrano che la presenza del lupo non riguarda più solo l’Appennino ma anche aree periurbane e ... piacenzasera.it
Lupi in Emilia Romagna, assessore Mammi: Serve un salto di qualità nella gestioneCome viene usato il letrozolo Mancano ancora 4 giorni all'avvio ufficiale delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina e bisogna già fare i conti con un caso di doping. Protagonista è Rebecca Passler, ... cacciapassione.com
Lupi sempre più vicini ai centri abitati e norme “incoerenti”: la Regione Emilia-Romagna chiede al governo nuove regole facebook
#Agricoltura. #Lupi, il 30/1 a Rimini convocato da @RegioneER incontro con Provincia, sindaci, prefetto, questore e carabinieri per fare punto su strategia contenimento. @AlessioMammi: “Facciamo nostra parte ma serve nuovo piano nazionale" La #notizia x.com