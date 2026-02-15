Lupi in Romagna non è più una fiaba | 40 richieste di indennizzo nel 2025

Il numero di lupi in Romagna è cresciuto così tanto che nel 2025 sono state presentate 40 richieste di indennizzo per danni agli allevatori, una cifra che sorprende molti. La presenza di questi animali, che una volta si vedevano solo nelle favole, ora si fa sentire anche nei paesini vicino a Forlì, dove alcuni proprietari di bestiame hanno già subito perdite significative. In alcune zone, i branchi di lupi si sono spinti fino alle pinete sulla costa adriatica e alle aree rurali del Riminese, rendendo più difficile tenere sotto controllo la situazione.

Forlì, 15 febbraio 2026 – Ormai il lupo è di casa in Romagna: con 40-48 branchi, dalle foreste appenniniche del Parco nazionale ai boschi cedui dell’alta e media collina, è sceso sulla via Emilia e sui paesi che fanno da corona a Forlì, raggiungendo persino le pinete ravennati sull’Adriatico e il Riminese. Recenti ’passeggiate’ del lupo sono state immortalate a Modigliana e a Rocca San Casciano dove oggi è previsto un incontro con la popolazione e alcuni esperti. Lupi gironzolano sul lungomare e l’ordinanza ancora non c’è Lupi e ululati ad Argenta: il video La popolazione di lupi in Italia . La popolazione di lupi in Italia è stata stimata dall’Istituto Superiore Ricerca Protezione Ambientale (Ispra) in 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

