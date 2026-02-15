L’Uomo Vitruviano senza genitali nella sigla olimpica | bufera sulla censura dell’opera di Leonardo

Durante la presentazione ufficiale delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci è comparso senza i genitali, scatenando polemiche. La scelta di oscurare quella parte dell’opera ha suscitato reazioni forti tra gli spettatori e gli appassionati di arte. Molti hanno criticato la decisione di censurare un simbolo così rappresentativo, considerandola una forma di censura eccessiva. La modifica è stata notata già nei primi secondi della sigla, quando il disegno si è mostrato privo di alcuni dettagli anatomici.

Accendi la tv per seguire le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 e cosa ti appare. La sigla si apre con uno dei simboli più iconici del Rinascimento italiano, anzi della cultura mondiale: l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci. Eppure qualcosa non torna. Manca un dettaglio. Anzi, manca proprio quel dettaglio anatomico che Leonardo aveva disegnato con precisione scientifica cinque secoli fa. I genitali sono spariti, sbiancati, cancellati come con un colpo di bianchetto digitale. La reazione non si è fatta attendere. Daniele Vanni, sindaco di Vinci da un anno e mezzo, non ha usato mezzi termini davanti a quello che considera un affronto culturale. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - L’Uomo Vitruviano senza genitali nella sigla olimpica: bufera sulla censura dell’opera di Leonardo L’uomo vitruviano di Leonardo come Ken: la Rai cancella i suoi genitali nella sigla delle trasmissioni olimpiche La Rai ha deciso di cambiare la sigla ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Spariti i genitali dell’Uomo Vitruviano, la “censura” della Rai per le Olimpiadi: il caso sul disegno di Leonardo – Il video Da giorni, i canali Rai mostrano il disegno di Leonardo da Vinci senza i genitali, come se fosse stato censurato. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Che fine hanno fatto i genitali dell'Uomo Vitruviano nella sigla tv delle Olimpiadi?; Uomo Vitruviano censurato alle Olimpiadi, Rai attaccata per lo spot senza i genitali: Ennesima polemica; Spariti i genitali dell'Uomo Vitruviano, la censura della Rai per le Olimpiadi: il caso sul disegno di Leonardo - Il video; Uomo Vitruviano censurato nella sigla olimpica, le opposizioni all’attacco. Uomo Vitruviano senza genitali nella sigla tv delle Olimpiadi? La rivolta di Vinci: «L'arte non si censura»La città di Leonardo si indigna per la censura nella signa delle Olimpiadi Invernali. La Rai: «Non è colpa nostra». Ma il sindaco insiste: «Ci spieghi» ... corrierefiorentino.corriere.it Nella sigla delle Olimpiadi in tv l’Uomo Vitruviano appare senza genitali: è polemicaL’Uomo Vitruviano di Leonardo viene censurato nella sigla d’apertura dei Giochi Olimpici. Il disegno appare privato della rappresentazione dei genitali maschili, sollevando così una polemica sul ... fanpage.it In pochi l'hanno notato ma l'Uomo Vitruviano è stato censurato alle Olimpiadi. È già polemica facebook Phisikk du role – L’uomo Vitruviano e l’uomo di Neanderthal: quando la censura fa ridere. La rubrica di Pino Pisicchio x.com