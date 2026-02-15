L’Uomo Vitruviano senza genitali nella sigla olimpica | bufera sulla censura dell’opera di Leonardo

Durante la presentazione ufficiale delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci è comparso senza i genitali, scatenando polemiche. La scelta di oscurare quella parte dell’opera ha suscitato reazioni forti tra gli spettatori e gli appassionati di arte. Molti hanno criticato la decisione di censurare un simbolo così rappresentativo, considerandola una forma di censura eccessiva. La modifica è stata notata già nei primi secondi della sigla, quando il disegno si è mostrato privo di alcuni dettagli anatomici.

Accendi la tv per seguire le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 e cosa ti appare. La sigla si apre con uno dei simboli più iconici del Rinascimento italiano, anzi della cultura mondiale: l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci. Eppure qualcosa non torna. Manca un dettaglio. Anzi, manca proprio quel dettaglio anatomico che Leonardo aveva disegnato con precisione scientifica cinque secoli fa. I genitali sono spariti, sbiancati, cancellati come con un colpo di bianchetto digitale. La reazione non si è fatta attendere. Daniele Vanni, sindaco di Vinci da un anno e mezzo, non ha usato mezzi termini davanti a quello che considera un affronto culturale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

