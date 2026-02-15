L' uomo di Musk travolse un 18enne | Omicidio stradale Il giallo della scorta

Andrea Stroppa, vicino a Elon Musk, ha causato la morte di un ragazzo di 18 anni investendolo con la sua auto a Roma il 31 gennaio. La polizia ha confermato che l’incidente si è verificato durante una serata con scarsa illuminazione, quando il giovane attraversava la strada senza segnali di attraversamento pedonale. La vicenda ha aperto un giallo sulla presenza di una scorta al suo fianco e sui motivi che lo hanno portato a guidare in quel momento.

C’era Andrea Stroppa, considerato il referente di Elon Musk in Italia, alla guida dell’auto che lo scorso 31 gennaio ha investito e ucciso un 18enne che attraversava la strada a Roma. Il 32enne «smanettone» dell’informatica, sempre al fianco dell’imprenditore statunitense durante le sue visite nel nostro Paese, è ora indagato per omicidio stradale, anche se gli accertamenti della Procura sulla dinamica dell’incidente non sono ancora terminati. La vittima dell’incidente mortale, avvenuto in via Filippo Fiorentini, nel quartiere Collatino, si chiamava Mirco Garofano, uno studente residente nel comune di Artena. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'uomo di Musk travolse un 18enne: "Omicidio stradale". Il giallo della scorta Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale, l’uomo di fiducia di Musk al volante della smart che ha ucciso un 18enne Andrea Stroppa, l’uomo di fiducia di Elon Musk in Italia, è stato indagato per omicidio stradale dopo un incidente che ha causato la morte di un ragazzo di 18 anni. "Andrea Stroppa investì un 18enne sulle strisce": l'uomo di Musk in Italia indagato per omicidio stradale Andrea Stroppa, rappresentante di Elon Musk in Italia, è stato iscritto nel registro degli indagati dopo aver investito un ragazzo di 18 anni sulle strisce pedonali a Roma il 31 gennaio 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale a Roma: l'uomo di Musk in Italia ha investito e ucciso un 18enne sulle strisce; L'uomo di Musk in Italia, Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale; Andrea Stroppa investì un 18enne sulle strisce: l'uomo di Musk in Italia indagato per omicidio stradale; Indagato per omicidio stradale: l’accusa ad Andrea Stroppa, l'uomo di Musk in Italia. Andrea Stroppa referente di Elon Musk in Italia indagato per omicidio stradale a Roma, il caso Mirco GarofanoAndrea Stroppa, referente in Italia di Elon Musk, è indagato per omicidio stradale: avrebbe investito e ucciso, a Roma, il 18enne Mirco Garofano ... virgilio.it Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale, l’uomo di fiducia di Musk al volante della smart che ha ucciso un 18enneL’incidente risale al 31 gennaio: l’informatico di 32 anni si è fermato a soccorre la vittima. La dinamica è ancora da chiarire ... quotidiano.net L'uomo di Musk in Italia, Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale x.com Ve lo ricordate Andrea Stroppa L’uomo di Musk in Italia, il mago dell’informatica, quello che incontrava ridendo la Meloni, quello che dava i voti al mondo, quello che si raffigurava con Trump e Meloni come imperatori nell’antica Roma Ve lo ricordate Io sì. facebook