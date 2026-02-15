Luoghi di dignità dove non ti senti un numero

Luoghi di dignità, dove le persone non vengono trattate come numeri, sono fondamentali per chi affronta momenti difficili. Un esempio concreto sono gli hospice, che meritano un riconoscimento superiore a qualsiasi valutazione tradizionale. Se si dovesse assegnare un punteggio, si arriverebbe facilmente a 100, perché sono spazi di cura e rispetto che richiedono il sostegno di tutti, pubblica e privata.

"Se dovessi dare un voto agli hospice da 0 a 10, darei 100. Tanto la sanità pubblica quanto i cittadini devono sostenere questi luoghi". Non c’è una parola precisa per descrivere il momento in cui capisci che la medicina non serve più a guarire, ma a rendere meno doloroso il fine vita. Emiliano Piccioni, direttore generale di Alfea Spa, lo ha capito due volte: con sua madre venti anni fa e con suo padre, Giorgio, all’inizio del 2026, entrambi accompagnati nell’ultimo tratto di strada dentro un hospice per le cure palliative. "Quando arrivi lì - racconta trattenendo a fatica la commozione - ti accorgi che non sei più lasciato solo a gestire l’ultimo tratto della vita di un tuo caro". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Luoghi di dignità, dove non ti senti un numero" Quanto ti senti sicuro nella tua città? Il sondaggio di Demopolis per LeccePrima Quanto ti senti sicuro nella tua città? Demopolis ha condotto un sondaggio per LeccePrima, analizzando le percezioni e le opinioni dei cittadini su sicurezza e vivibilità a Lecce. Quanto ti senti sicuro nella tua città? Il sondaggio di Demopolis per BrindisiReport Quanto ti senti sicuro nella tua città? Il sondaggio di Demopolis, realizzato per BrindisiReport, analizza le percezioni dei cittadini riguardo alla sicurezza urbana. Tu Diep left in the night, leaving James and his mother with the belated truth. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Luoghi di dignità, dove non ti senti un numero; Welfare: in piazza San Matteo apre Quasi Casa, spazio contro solitudini e fragilità; Sicurezza nei luoghi di lavoro e rispetto della dignità dei lavoratori: il discorso del Vescovo Stefano Russo; Cella, un cammino di preghiera per la dignità delle persone. Luoghi di dignità, dove non ti senti un numeroLa seconda con suo padre, Giorgio, a inizio anno. Sì. Siamo stati un giorno in reparto e ci hanno consigliato di portarlo lì. Lo hanno curato bene e se n’è andato sereno. Questo fa capire che ... lanazione.it Municipio III, Caffè Memoria un luogo di umanità, sostegno e dignità condivisaA partire da lunedì 13 ottobre 2025, prenderà vita a Roma un progetto tanto semplice nella forma quanto profondo nel significato: Caffè Memoria. Uno spazio pensato per accogliere, ascoltare e ... ilmessaggero.it Ci sono luoghi che non nascono per caso, ma da un sogno grande di 2 genitori per dare speranza, dignità e futuro. Borgo Blu è uno di questi luoghi. Una realtà che ogni giorno accoglie, ascolta e crede nei ragazzi speciali, trasformando le fragilità in possibilit facebook l'anno, storia, luoghi e personaggi di un Paese che ha vissuto uno dei regimi più rigidi tra tutti quelli dell'Est Europa, se ne è risollevato con dignità tra molti ostacoli e ha molto da dirci anche oggi. Buon viaggio! x.com