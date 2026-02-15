Lunano corsaro Nuova Real cede al Vismara

Il Vismara ha battuto il Nuova Real Lunano corsaro, che ha ceduto per 3-2 in una partita combattuta. La causa di questa sconfitta è stata la prestazione solida della squadra avversaria, che ha saputo approfittare di alcune occasioni decisive. La partita si è giocata davanti a un pubblico appassionato, con momenti di grande tensione e giocate spettacolari. I gol sono stati segnati da giocatori di entrambe le squadre, rendendo il match molto emozionante fino all’ultimo minuto.

Vismara 3 Real Metauro 2 VISMARA: Ferracuti, Righi (20' st Violini), Baruffi, Del Pivo (18' pt Capomaggi), Rastelletti, Palazzi, Pistola (44' pt Carnaroli), Letizi, Renzi (18' st Donati), Gaudenzi, Bonazzoli (44' st Bertuccioli). All. Cangini REAL METAURO: Ciacci, Copa, Esposto (5' st Montuoro), Grossi (23' st Furiassi), Nodari, Grossu, Traini, Giuliani, Boiani, Bracci, Biagioni. All. Ferri Arbitro: Eletto di Macerata Reti: 14' pt Renzi, 2' st Carnaroli, 7' st Bonazzoli, 25' st Bracci e 32' st Montuoro. Note: espulsi: Nodari al 34' st, Biagioni al 45' st e Furiassi al 46' st PESARO Il Vismara torna alla vittoria passando in vantaggio al 14' con Renzi.