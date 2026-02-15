Lunano corsaro Nuova Real cede al Vismara
Il Vismara ha battuto il Nuova Real Lunano corsaro, che ha ceduto per 3-2 in una partita combattuta. La causa di questa sconfitta è stata la prestazione solida della squadra avversaria, che ha saputo approfittare di alcune occasioni decisive. La partita si è giocata davanti a un pubblico appassionato, con momenti di grande tensione e giocate spettacolari. I gol sono stati segnati da giocatori di entrambe le squadre, rendendo il match molto emozionante fino all’ultimo minuto.
Vismara 3 Real Metauro 2 VISMARA: Ferracuti, Righi (20' st Violini), Baruffi, Del Pivo (18' pt Capomaggi), Rastelletti, Palazzi, Pistola (44' pt Carnaroli), Letizi, Renzi (18' st Donati), Gaudenzi, Bonazzoli (44' st Bertuccioli). All. Cangini REAL METAURO: Ciacci, Copa, Esposto (5' st Montuoro), Grossi (23' st Furiassi), Nodari, Grossu, Traini, Giuliani, Boiani, Bracci, Biagioni. All. Ferri Arbitro: Eletto di Macerata Reti: 14' pt Renzi, 2' st Carnaroli, 7' st Bonazzoli, 25' st Bracci e 32' st Montuoro. Note: espulsi: Nodari al 34' st, Biagioni al 45' st e Furiassi al 46' st PESARO Il Vismara torna alla vittoria passando in vantaggio al 14' con Renzi.
Lunano, che tris. Nuova Real trafitta fuori casa
Lunano ottiene una vittoria convincente in trasferta contro la Nuova Real, conclusa con un punteggio di 3-0.
21 reactions | Prima Categoria, girone A - 33a giornata: Nuova Real Metauro 1 - US Fermignanese 2 “Dove non arrivano le gambe, arriva il cuore”. È sintetizzabile in una frase la vittoria al cardiopalma dell’US Fermignanese nel campo della Nuova Real Meta facebook