L’ultima notte della piccola Beatrice | ‘Morta ore prima del 118’ il viaggio in auto e le accuse choc
Beatrice, una bambina di due anni, è morta tra le due e le tre di notte a Bordighera, poche ore prima che arrivasse l’ambulanza. La famiglia aveva chiamato il 118 solo quando la bambina aveva smesso di respirare, ma secondo le indagini, il suo decesso si sarebbe verificato prima. Gli investigatori stanno verificando le testimonianze e i video delle telecamere di sorveglianza per capire cosa sia successo nelle ultime ore di vita della bambina. La causa della morte resta ancora da chiarire, mentre emergono accuse contro i genitori che avrebbero trasportato Beatrice in auto senza aver chiamato subito i soccorsi.
Cosa è successo a Bordighera? La ricostruzione della morte di Beatrice. La bambina, due anni appena, sarebbe morta nella notte tra l’8 e il 9 febbraio, in una finestra temporale compresa tra mezzanotte e le 2. È questo il punto fermo su cui si fonda l’ordinanza del gip del Tribunale di Imperia che ha disposto la custodia cautelare in carcere per Manuela Aiello, 43 anni, accusata di omicidio preterintenzionale della figlia Beatrice. Alle 8.21 del mattino la donna chiama il 118 dalla sua abitazione in strada delle Morghe, a Bordighera. Ma per il giudice, in quel momento, la piccola era già morta da diverse ore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Bimba di 2 anni morta a Bordighera: “Mamma ha viaggiato col cadavere della piccola in auto deceduta da ore”
Una bambina di 2 anni è deceduta a Bordighera, e secondo le indagini, la madre avrebbe viaggiato con il corpo senza vita della piccola nell’auto per diverse ore.
