Lucca ricorda Carlo Piaggia | una targa svela gli ultimi mesi dell’esploratore africano nel cuore della città

Carlo Piaggia, esploratore lucchese del XIX secolo, morì nel cuore di Lucca e oggi una targa lo ricorda per far conoscere gli ultimi mesi della sua vita. La scoperta è avvenuta in via Fillungo, dove la targa riporta dettagli sulla sua attività e sui momenti finali del suo percorso. La piazza si anima con questo omaggio che rivela aspetti poco noti della sua storia.

Lucca onora Carlo Piaggia: una targa svela gli ultimi mesi di vita dell'esploratore africano. Una targa commemorativa è stata scoperta oggi in via Fillungo, nel cuore di Lucca, per ricordare Carlo Piaggia, esploratore lucchese del XIX secolo. L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale, celebra la memoria di Piaggia in vista del bicentenario della sua nascita nel 2027 e valorizza il suo contributo alla scienza e alla geografia. La targa indica la casa dove l'esploratore trascorse gli ultimi mesi della sua vita prima della tragica scomparsa in Africa nel 1878.