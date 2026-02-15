Lucca piange Lido Cei | imprenditore e segretario PD si spegne a 71 anni dopo una breve malattia Funerali martedì
Lido Cei, noto imprenditore e segretario del PD di Sant’Anna, è morto a 71 anni a causa di una malattia improvvisa. La sua scomparsa ha lasciato senza parole la comunità di Lucca, dove era molto conosciuto per aver guidato diverse attività nel settore assicurativo e degli investimenti. I funerali si terranno martedì nella chiesa di Sant’Anna, dove amici e colleghi si ritroveranno per salutarlo.
Lutto a Lucca: addio all’imprenditore e politico Lido Cei. Lucchesia in lutto per la scomparsa di Lido Cei, imprenditore nel settore assicurativo e degli investimenti, e segretario del circolo del Partito Democratico di Sant’Anna. Cei è morto all’età di 71 anni, dopo una breve malattia. I funerali si terranno martedì 17 febbraio nella chiesa di San Pietro e Paolo a Latignano, frazione di Cascina. La famiglia ha chiesto, invece di fiori, donazioni a opere di bene. Una vita tra impresa e impegno politico. Lido Cei ha dedicato la sua vita professionale alla crescita di aziende e privati, offrendo consulenza e supporto attraverso la sua ultima attività, Idea Service.🔗 Leggi su Ameve.eu
Rocco Commisso è morto a 76 anni dopo una lunga malattia: la Fiorentina piange il suo presidente
La Fiorentina ha comunicato la scomparsa di Rocco Commisso, presidente del club dal 2019, avvenuta a 76 anni dopo una lunga malattia.
La città piange Giada, morta a soli 16 anni dopo la malattia: "Hai combattuto come una leonessa"
Un dolore improvviso scuote Ravenna.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Morto a 71 anni dopo una breve malattia l’imprenditore Lido CeiÈ stato anche segretario del circolo di Sant'Anna del Pd. I funerali martedì (17 febbraio) a Latignano, nel comune di Cascina ... luccaindiretta.it
Morto Lido Cei, addio all’imprenditore lucchese delle assicurazioni e degli investimentiQuando una persona è presente per decenni nella vita economica e sociale di un territorio, la sua scomparsa non passa mai in silenzio.A Lucca e dintorni il nome è noto a molti: Lido Cei, imprenditore, ... alphabetcity.it
«Migranti: monsignor Perego (CEI) critica il DDL immigrazione» Intervista a monsignor Gian Carlo Perego , arcivescovo di Ferrara e presidente della Fondazione Migrantes della Cei sul nuovo disegno di legge del governo sull’immigrazione. In u facebook