Lucca piange Lido Cei | imprenditore e segretario PD si spegne a 71 anni dopo una breve malattia Funerali martedì

Lido Cei, noto imprenditore e segretario del PD di Sant’Anna, è morto a 71 anni a causa di una malattia improvvisa. La sua scomparsa ha lasciato senza parole la comunità di Lucca, dove era molto conosciuto per aver guidato diverse attività nel settore assicurativo e degli investimenti. I funerali si terranno martedì nella chiesa di Sant’Anna, dove amici e colleghi si ritroveranno per salutarlo.

Lutto a Lucca: addio all’imprenditore e politico Lido Cei. Lucchesia in lutto per la scomparsa di Lido Cei, imprenditore nel settore assicurativo e degli investimenti, e segretario del circolo del Partito Democratico di Sant’Anna. Cei è morto all’età di 71 anni, dopo una breve malattia. I funerali si terranno martedì 17 febbraio nella chiesa di San Pietro e Paolo a Latignano, frazione di Cascina. La famiglia ha chiesto, invece di fiori, donazioni a opere di bene. Una vita tra impresa e impegno politico. Lido Cei ha dedicato la sua vita professionale alla crescita di aziende e privati, offrendo consulenza e supporto attraverso la sua ultima attività, Idea Service.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Fiorentina ha comunicato la scomparsa di Rocco Commisso, presidente del club dal 2019, avvenuta a 76 anni dopo una lunga malattia.

Un dolore improvviso scuote Ravenna.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.