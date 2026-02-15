Luca Argentero ha annunciato che non parteciperà a Sanremo, stanco di aspettare invano. La sua decisione nasce dal fatto che, dopo aver ricevuto promesse di partecipazione, nessuno si è più fatto vivo, lasciandolo senza risposte. Durante l'intervista con Geppi Cucciari, l’attore ha spiegato di aver deciso di smettere di attendere e di concentrarsi su altri progetti. La comicità della conduttrice è stata la prima a commentare la sua scelta, scherzando sul fatto di essere stato “ghostato”.

Luca Argentero ha servito il benservito a Sanremo 2026, svelando un retroscena che sa tanto di "visualizzato e non risposto". L'attore ha raccontato di essere stato approcciato dall'organizzazione di Carlo Conti per un ruolo di peso, salvo poi essere lasciato nel più totale silenzio radio. In pratica, è stato invitato al ballo, ma qualcuno si è dimenticato di mandargli l'auto a prenderlo, lasciandolo a rispondere a domande su un evento a cui, tecnicamente, non sapeva più se doveva partecipare. Incalzato da Geppi Cucciari, Argentero ha ammesso che la situazione è diventata quasi comica: mentre il pubblico e i giornalisti continuavano a chiedergli dettagli sulla sua (possibile) apparizione all'Ariston, lui si ritrovava a gestire l'imbarazzo di chi è stato invitato a una festa per poi non ricevere mai l'indirizzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Luca Argentero su Sanremo: "Sono spariti tutti, mi sono stufato di aspettare"

Luca Argentero ha annunciato di aver perso l’opportunità di partecipare a Sanremo 2026 perché, dopo essere stato contattato, i produttori sono scomparsi senza dargli più notizie.

Luca Argentero ha chiarito di aver ricevuto una proposta da parte di Carlo Conti per il Festival di Sanremo, ma poi non ha più avuto notizie.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.