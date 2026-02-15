Luca Argentero su Sanremo | Sono spariti tutti mi sono stufato di aspettare
Luca Argentero ha annunciato che non parteciperà a Sanremo, stanco di aspettare invano. La sua decisione nasce dal fatto che, dopo aver ricevuto promesse di partecipazione, nessuno si è più fatto vivo, lasciandolo senza risposte. Durante l'intervista con Geppi Cucciari, l’attore ha spiegato di aver deciso di smettere di attendere e di concentrarsi su altri progetti. La comicità della conduttrice è stata la prima a commentare la sua scelta, scherzando sul fatto di essere stato “ghostato”.
Luca Argentero ha servito il benservito a Sanremo 2026, svelando un retroscena che sa tanto di "visualizzato e non risposto". L'attore ha raccontato di essere stato approcciato dall'organizzazione di Carlo Conti per un ruolo di peso, salvo poi essere lasciato nel più totale silenzio radio. In pratica, è stato invitato al ballo, ma qualcuno si è dimenticato di mandargli l'auto a prenderlo, lasciandolo a rispondere a domande su un evento a cui, tecnicamente, non sapeva più se doveva partecipare. Incalzato da Geppi Cucciari, Argentero ha ammesso che la situazione è diventata quasi comica: mentre il pubblico e i giornalisti continuavano a chiedergli dettagli sulla sua (possibile) apparizione all'Ariston, lui si ritrovava a gestire l'imbarazzo di chi è stato invitato a una festa per poi non ricevere mai l'indirizzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Luca Argentero ha chiarito di aver ricevuto una proposta da parte di Carlo Conti per il Festival di Sanremo, ma poi non ha più avuto notizie.
