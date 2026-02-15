Luca Argentero | Sono un guidatore distratto ma con la Fiat Uno di mia nonna
Luca Argentero ha dichiarato di essere un guidatore distratto perché si affida ancora alla Fiat Uno di sua nonna, un’auto che ha sempre portato con sé durante le sue giornate. Questa scelta testimonia il suo attaccamento a un modello semplice e affidabile, che gli ricorda le radici familiari e i momenti di spensieratezza. La serie Netflix Motorvalley, composta da sei episodi, approfondisce il rapporto tra personaggi famosi e il mondo delle auto sportive italiane, mettendo in luce storie e passioni autentiche legate alle vetture del nostro paese.
Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza sono i protagonisti di Motorvalley, serie Netflix in sei puntate diretta da Matteo Rovere, Pippo Mezzapesa e Lyda Patitucci, ambientata nel Gran Turismo italiano. Per i tre attori è stata l'occasione di misurarsi in pista. "Il mondo del Gt - dice Argentero - è fatto di passione pura". "Le auto sono ragione di vita, si sente questo fervore" aggiunge Michelini. "Una passione del genere - spiega Forza - mi ha affascinata e terrorizzata. È uno sport estremo". La chiacchierata con i tre però è anche l'occasione per parlare di Fiat Uno, Fiat Marea, Toyota Aygo, distrazione alla guida e bravura nel parcheggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
“L’occasione più importante della mia vita? È mia moglie Cristina. I veri amici sono pochi, ma siamo fratelli nati da madri diverse”: così Luca Argentero
Luca Argentero torna protagonista in una nuova serie TV, “Motorvalley”, che arriverà su Netflix il 10 febbraio.
Luca Argentero è un pilota solo in tv: "Sono preso in giro per la mia totale incapacità al volante"
Luca Argentero conduttore del Festival di Sanremo? La provocazione in tv: Carlo Conti, non ci vengo piùCarlo, non ci viene a Sanremo, a Splendida Cornice è venuto. Io sono anni che lo inseguo, ha sottolineato Geppi Cucciari. Luca Argentero è stato al gioco: Da Geppi si e da te no. torinotoday.it
Luca Argentero esclude Sanremo e racconta il clamoroso ghosting ricevutoLuca Argentero e Sanremo: il retroscena sulla trattativa sfumataLa mancata partecipazione di Luca Argentero al Festival di Sanremo apre uno squarcio ... assodigitale.it
Cristina Marino ha affiancato il marito Luca Argentero nella serie tv Avvocato Ligas su Sky facebook
6-episode Italian Gran Turismo racing mini series MOTORVALLEY starring Luca Argentero, Giulia Michelini, and Caterina Forza is on Netflix. x.com