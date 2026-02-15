Luca Argentero | Sono un guidatore distratto ma con la Fiat Uno di mia nonna

Luca Argentero ha dichiarato di essere un guidatore distratto perché si affida ancora alla Fiat Uno di sua nonna, un’auto che ha sempre portato con sé durante le sue giornate. Questa scelta testimonia il suo attaccamento a un modello semplice e affidabile, che gli ricorda le radici familiari e i momenti di spensieratezza. La serie Netflix Motorvalley, composta da sei episodi, approfondisce il rapporto tra personaggi famosi e il mondo delle auto sportive italiane, mettendo in luce storie e passioni autentiche legate alle vetture del nostro paese.

Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza sono i protagonisti di Motorvalley, serie Netflix in sei puntate diretta da Matteo Rovere, Pippo Mezzapesa e Lyda Patitucci, ambientata nel Gran Turismo italiano. Per i tre attori è stata l'occasione di misurarsi in pista. "Il mondo del Gt - dice Argentero - è fatto di passione pura". "Le auto sono ragione di vita, si sente questo fervore" aggiunge Michelini. "Una passione del genere - spiega Forza - mi ha affascinata e terrorizzata. È uno sport estremo". La chiacchierata con i tre però è anche l'occasione per parlare di Fiat Uno, Fiat Marea, Toyota Aygo, distrazione alla guida e bravura nel parcheggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Luca Argentero torna protagonista in una nuova serie TV, “Motorvalley”, che arriverà su Netflix il 10 febbraio.

