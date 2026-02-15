Love in Times Square l' amore celebrato a New York tra matrimoni e baci di San Valentino

Due coppie hanno deciso di sposarsi a Times Square, creando un momento unico nel cuore di New York, domenica scorsa. Il motivo è la voglia di condividere il loro amore davanti a centinaia di passanti e fotografi, in occasione di San Valentino. Tra i presenti, amici e parenti si sono stretti attorno a loro, mentre le coppie si scambiavano le promesse tra gli striscioni luminosi e i fuochi d'artificio.

(LaPresse) Due coppie hanno pronunciato il loro sì nel cuore di Times Square, a New York, tra gli applausi di amici, familiari e curiosi. Durante l’evento “Love in Times Square”, i neo-sposi si sono tenuti per mano e si sono scambiati baci appassionati, celebrando l’amore in una delle piazze più iconiche al mondo proprio nel giorno di San Valentino. Secondo la Times Square Alliance, ogni anno innamorati da tutto il mondo sorprendono i propri partner con proposte di matrimonio sotto l’iconico schermo American Eagle. Le coppie si sposano a Duffy Square, mentre residenti e visitatori rinnovano i propri voti sui Red Steps, trasformando Times Square in un simbolo di romanticismo e festa dell’amore anche nel centro di Manhattan. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - "Love in Times Square", l'amore celebrato a New York tra matrimoni e baci di San Valentino New York, scritta a Times Square: “Gesù è palestinese” A San Valentino «We Love Cortona», il concorso dedicato alle coppie tra amore, territorio e solidarietà A San Valentino, «We Love Cortona» invita le coppie a scoprire il territorio attraverso un concorso dedicato all’amore e alla solidarietà. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news: times square Argomenti discussi: San Valentino a NY: concerti, rituali urbani e idee fuori dagli schemi; Stati Uniti, benvenuti nella casa dell'impossibile: il video dell'illusionista Justin Flom; Philadelphia, scoppia conduttura idrica a meno 10 gradi: auto si trasforma in un blocco di ghiaccio; Intrappolati nel ghiaccio, l'intervento di sub ed elicottero: il salvataggio mozzafiato. Love in Times Square, l'amore celebrato a New York tra matrimoni e baci di San Valentino(LaPresse) Due coppie hanno pronunciato il loro sì nel cuore di Times Square, a New York, tra gli applausi di amici, familiari e curiosi. stream24.ilsole24ore.com Making love presented by Times Square, NYCSubscribe to our Free Newsletter to Stay Up-To-Date on Events in your CityDeets: Times Square Arts and Powerhouse Arts are pleased to present Making Love, an installation that celebrates love, craft, ... msn.com Ma quanto sono belli Luke Thompson e Yerin Ha felicioni davanti all’immenso billboard dedicato a Bridgerton 4 apparso a Times Square a New York qualche settimana fa facebook