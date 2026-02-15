In soli cinque giorni, la polizia ha arrestato tredici persone per spaccio di droga e furti. La decisione di intensificare i controlli nelle zone più a rischio ha portato a questi risultati concreti. Gli agenti hanno pattugliato le strade più trafficate e hanno intercettato i sospetti in diverse occasioni, portando a un giro di vite contro i reati più diffusi.

Tredici arresti in cinque giorni. Sono il bilancio dell’attività della polizia, frutto del potenziamento dei dispositivi di controllo del territorio e della costante azione di contrasto alla criminalità. Gli arrestati rispondono di spaccio e reati predatori, ma gli agenti, in questi giorni, hanno dato esecuzione anche a diverse ordinanze. Il risultato, come sottolineano dalla Questura, è "frutto di pattugliamenti capillari e operazioni mirate condotte dalla Squadra mobile, dai commissariati e dall’Ufficio prevenzione generale, che conferma l’impegno quotidiano nel tutelare la sicurezza pubblica e il rispetto della legalità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lotta a spaccio e furti. Tredici arresti in 5 giorni

