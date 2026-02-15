Lotta a spaccio e furti Tredici arresti in 5 giorni
In soli cinque giorni, la polizia ha arrestato tredici persone per spaccio di droga e furti. La decisione di intensificare i controlli nelle zone più a rischio ha portato a questi risultati concreti. Gli agenti hanno pattugliato le strade più trafficate e hanno intercettato i sospetti in diverse occasioni, portando a un giro di vite contro i reati più diffusi.
Tredici arresti in cinque giorni. Sono il bilancio dell’attività della polizia, frutto del potenziamento dei dispositivi di controllo del territorio e della costante azione di contrasto alla criminalità. Gli arrestati rispondono di spaccio e reati predatori, ma gli agenti, in questi giorni, hanno dato esecuzione anche a diverse ordinanze. Il risultato, come sottolineano dalla Questura, è "frutto di pattugliamenti capillari e operazioni mirate condotte dalla Squadra mobile, dai commissariati e dall’Ufficio prevenzione generale, che conferma l’impegno quotidiano nel tutelare la sicurezza pubblica e il rispetto della legalità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Spaccio di droga, furti e rapine: raffica di arresti a Bologna, 13 in 5 giorni
A Bologna, la polizia ha arrestato 13 persone in cinque giorni per spaccio di droga, furti e rapine, dopo aver intensificato i controlli nelle zone più a rischio della città.
Lotta allo spaccio: due arresti a Grosio
The Shootist & Other True Crime Stories | FBI Files
Argomenti discussi: Lotta a spaccio e furti. Tredici arresti in 5 giorni; Lotta allo spaccio: i carabinieri di Peccioli identificano i fornitori della rete; VAL FORTORE - Lotta alla droga, prevenzione dei reati predatori e controlli in strada dei carabinieri; LOTTA ALLO SPACCIO NELLA MARSICA: ARRESTATO UNO STRANIERO E DUE DENUNCIATI DAI CARABINIERI.
Lotta allo spaccio nella Marsica, un arresto e due denunceAvezzano e Marsica – Dal primo pomeriggio di ieri, 6 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Avezzano hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio che si è protratto sino ... terremarsicane.it
Spaccio vicino ai giardinetti di via Damiani, due denunciati e droga sequestrataContinua l'attività di lotta allo spaccio della Questura di Piacenza, con l'individuazione e la denuncia di altre due persone. Risultati da ricondurre - ... piacenzasera.it
LOTTA ALLO SPACCIO - E' scattata da un via vai sospetto l'operazione antidroga della Squadra Mobile di Forlì che ha portato all'arresto di un uomo facebook