L’oroscopo di domani 16 febbraio 2026 | le previsioni e il segno fortunato del giorno

Il cielo di domani, 16 febbraio 2026, si accende con la Luna in Cancro, portando sensazioni intense e una forte voglia di sentirsi al sicuro. Questa posizione lunare fa crescere il bisogno di abbracciare le persone care e di trovare conforto nelle piccole cose quotidiane. Molti sentiranno il desiderio di fermarsi un momento, magari per dedicarsi a familiari o a attività che trasmettono calore e stabilità.

Il cielo del giorno: transiti e clima astrologico La giornata di domani si apre con la Luna in Cancro, pronta a risvegliare emozioni profonde, bisogno di sicurezza e desiderio di protezione. Il Sole prosegue il suo cammino in Acquario, portando una spinta verso l'innovazione e il cambiamento, mentre Mercurio favorisce dialoghi chiarificatori. Venere sostiene i rapporti affettivi con un aspetto armonico a Marte, creando una combinazione potente tra sentimento e passione. È una giornata in cui intuito e razionalità dovranno collaborare, evitando scelte impulsive ma senza rinunciare al coraggio.