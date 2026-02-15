Lorenzo Sommariva | Grande lavoro di Moioli non mi aspettavo che fosse così prendersi una medaglia

Lorenzo Sommariva ha ottenuto la medaglia d’argento nella prova mista di snowboardcross a Livigno, un risultato che si deve all’ottimo lavoro di Michela Moioli. Sommariva si è detto sorpreso della sua performance, sottolineando come Moioli abbia svolto un ruolo decisivo nel successo della squadra. La gara si è svolta sotto un cielo nuvoloso e con neve fresca, creando condizioni impegnative per tutti i partecipanti.