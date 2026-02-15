Oggi a Montecchio, nel comune di Vallefoglia, il Carnevale prende vita con l’arrivo di Willy Wonka e circa 400 bambini. La sfilata, prevista per le 14, trasformerà le strade in un spettacolo di colori e allegria, mentre i più piccoli si preparano a divertirsi con maschere e coriandoli.

L’atmosfera festosa del Carnevale animerà oggi le vie di Montecchio a Vallefoglia. A partire dalle 14.30, da piazza della Repubblica prenderà il via la sfilata delle maschere e dei carri allegorici preparati a partire dall’inizio di gennaio dalle famiglie e dai catechisti della parrocchia di Santa Maria Assunta. A Montecchio, del resto, il Carnevale è molto più di una festa. La sfilata è il punto di arrivo di un’attività, coordinata dal comitato organizzativo della parrocchia, che rafforza il legame fra gli abitanti del paese i quali, nelle fredde sere invernali, si ritrovano all’interno del capannone dato in affitto dalla Megabox, portando ciascuno idee e manodopera necessarie per scaldare i cuori e creare gli allestimenti pensati per far sorridere e divertire chi parteciperà al Carnevale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ora dei coriandoli. Arriva Willy Wonka. E con lui 400 bimbi

A To Dream, il centro commerciale più grande del Piemonte, ha organizzato un weekend speciale per San Valentino e Carnevale, creando un’atmosfera tra Willy Wonka e le farfalle luminose.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.