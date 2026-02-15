L’ora dei coriandoli Arriva Willy Wonka E con lui 400 bimbi
Oggi a Montecchio, nel comune di Vallefoglia, il Carnevale prende vita con l’arrivo di Willy Wonka e circa 400 bambini. La sfilata, prevista per le 14, trasformerà le strade in un spettacolo di colori e allegria, mentre i più piccoli si preparano a divertirsi con maschere e coriandoli.
L’atmosfera festosa del Carnevale animerà oggi le vie di Montecchio a Vallefoglia. A partire dalle 14.30, da piazza della Repubblica prenderà il via la sfilata delle maschere e dei carri allegorici preparati a partire dall’inizio di gennaio dalle famiglie e dai catechisti della parrocchia di Santa Maria Assunta. A Montecchio, del resto, il Carnevale è molto più di una festa. La sfilata è il punto di arrivo di un’attività, coordinata dal comitato organizzativo della parrocchia, che rafforza il legame fra gli abitanti del paese i quali, nelle fredde sere invernali, si ritrovano all’interno del capannone dato in affitto dalla Megabox, portando ciascuno idee e manodopera necessarie per scaldare i cuori e creare gli allestimenti pensati per far sorridere e divertire chi parteciperà al Carnevale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Willy Wonka Was Weird, pubblica “Riflesso” , il nuovo album per Karma Field Records
Shopping e spettacolo: a To Dream San Valentino e Carnevale fra Willy Wonka e le farfalle luminose
A To Dream, il centro commerciale più grande del Piemonte, ha organizzato un weekend speciale per San Valentino e Carnevale, creando un’atmosfera tra Willy Wonka e le farfalle luminose.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: L’ora dei coriandoli. Arriva Willy Wonka. E con lui 400 bimbi; I colori della pace in tante sfumature alla sfilata di Carnevale delle ludoteche di Oristano – Foto; Feste di laurea sostenibili, UniBa parte da piazza Cesare Battisti: Ora stop ai coriandoli; Coriandoli d'arte e lettura. I libri di Elvira Serra e Tommaso Lucchesi, i quadri di Valente Taddei e Matteo Ciardini.
Carnevale sì, plastica no: perché evitare coriandoli e stelle filanti (e cosa usare al loro posto)Coriandoli e stelle filanti in plastica inquinano. Scopri perché evitarli e quali alternative green usare per un Carnevale sostenibile ... tuttogreen.it
I coriandoli di plastica sono nemici dell'ambiente e già 70 città li vietanoI medici ambientali invitano i sindaci a muoversi per evitare lo spargimento di grandi quantità di rifiuti per il Carnevale. Venezia e altri centri lo ... avvenire.it
Willy e la sua passione sfrenata per i Pupini questa volta in regalo arriva da una donna speciale, dalla Mamma Di una Canina di 16 anni e mezzo alla quale abbiamo avuto l’onore di fare una collana del nostro brand Pawdoras quando dai Amore, ricevi Am facebook