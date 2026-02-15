Longano incidente stradale | donna perde controllo auto soccorso 118 e indagini per cause e dinamica

Una donna ha perso il controllo della sua auto a Longano, causando un incidente che ha richiesto l’intervento dei soccorritori del 118 e l’arrivo dei carabinieri per chiarire le cause. La vettura, finita fuori strada, si è fermata in un campo vicino alla strada principale, creando scompiglio tra gli abitanti. I soccorritori hanno portato la conducente in ospedale per accertamenti. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i rilievi per ricostruire la dinamica.

Paura a Longano: Donna Perde il Controllo dell’Auto, Intervento del 118 e Rilievo dei Carabinieri. Un incidente ha destato preoccupazione nella serata di ieri, 15 febbraio 2026, a Longano, in Molise. Una donna ha perso il controllo del proprio veicolo, finendo fuori strada. L’immediato intervento del personale sanitario del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri ha permesso di soccorrere la conducente e avviare le indagini per accertare le cause dell’accaduto. Dinamica dell’Incidente e Soccorsi. L’allarme è scattato nelle prime ore della serata. Gli operatori del 118 si sono diretti sul luogo dell’incidente, trovando una donna che aveva perso il controllo del veicolo su una provinciale del territorio di Longano.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un incidente stradale si è verificato a Meda nel pomeriggio di mercoledì 14 gennaio, intorno alle 17.

Un giovane di 18 anni è stato ricoverato in ospedale dopo aver perso il controllo dell'auto e ribaltato lungo la Valassina, tra Carate Brianza e Seregno centro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.