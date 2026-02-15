L' ondata di maltempo non dà tregua al Centro-sud

Il maltempo ha colpito duramente il Centro-sud a causa di intense piogge, provocando allagamenti nelle abitazioni e distruggendo le strade. Le strade della regione si sono trasformate in fiumi in piena, rendendo difficile il traffico e causando numerosi disagi. Le squadre di soccorso sono già al lavoro per aiutare le persone isolate e rimuovere il fango accumulato.

Acqua e fango nelle case, strade trasformate in torrenti, collegamenti saltati. L'ondata di maltempo non dà tregua al Centro-sud. La situazione più grave è in Calabria. La Regione ha chiesto lo stato di emergenza nazionale ed è in attesa del decreto che stanzi circa due miliardi di euro per i disastri delle scorse settimane. Nella Piana di Sibari, a Cassano allo Ionio, il Crati è esondato invadendo l'area dei Laghi di Sibari. Ecco come appaiono oggi: piani bassi sommersi, mobili distrutti, fango ovunque. Vigili del fuoco e Protezione civile lavorano senza sosta per svuotare e mettere in sicurezza.