Lombardia valanga sopra Madesimo | travolte due coppie in motoslitta

Una valanga si è staccata nel pomeriggio nella zona del Lago Nero, sopra Madesimo, in Valchiavenna (Sondrio), travolgendo quattro persone. Il bilancio è di tre escursionisti estratti vivi e un disperso, le cui ricerche riprenderanno domani mattina anche con il supporto di squadre sub. L’incidente è avvenuto poco prima delle 17.30. A essere coinvolte sono state due coppie di amici impegnate in un’escursione in motoslitta. L’allarme ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi in una zona particolarmente impervia. Tre delle quattro persone travolte sono state recuperate vive sotto la neve. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

