Lombardia valanga sopra Madesimo | travolte due coppie in motoslitta

Una valanga si è staccata nel pomeriggio sopra Madesimo, in Valchiavenna, e ha travolto due coppie in motoslitta. La neve si è staccata dal versante del Lago Nero, facendo scattare un intervento di soccorso immediato. Tra le persone coinvolte ci sono due uomini e due donne, che sono stati sepolti dalla neve e soccorsi in fretta.
Una valanga si è staccata nel pomeriggio nella zona del Lago Nero, sopra Madesimo, in Valchiavenna (Sondrio), travolgendo quattro persone. Il bilancio è di tre escursionisti estratti vivi e un disperso, le cui ricerche riprenderanno domani mattina anche con il supporto di squadre sub. L’incidente è avvenuto poco prima delle 17.30. A essere coinvolte sono state due coppie di amici impegnate in un’escursione in motoslitta. L’allarme ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi in una zona particolarmente impervia. Tre delle quattro persone travolte sono state recuperate vive sotto la neve. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Una valanga si è staccata nel pomeriggio di domenica 15 febbraio sopra Madesimo, in zona Lago Nero, travolgendo quattro persone che stavano facendo un’escursione con motoslitte.
Una valanga si è staccata sopra Madesimo, in provincia di Sondrio, travolgendo quattro persone in motoslitta e lasciando una di loro dispersa.
