Lombardia si trova al centro di una disputa sul vino Lumbarda Dop, che in realtà viene prodotto in Croazia. La regione ha scoperto che alcuni produttori locali usano questa denominazione senza rispettare le regole europee. La notizia ha acceso i riflettori sulle pratiche di etichettatura e sulla tutela dei marchi comunitari. In un caso recente, un’azienda lombarda ha tentato di usare il nome per promuovere un vino che arriva dall’estate croata di Korcula.

Milano, 16 febbraio 2026 - Lumbarda. Aggettivo dialettale, per noi. Piccolo Comune sull’isola dalmata di Kor?ula, per i croati. Dove si produce un vino bianco che Zagabria vorrebbe tutelare a livello europeo con la denominazione ’Lumbarda Dop’. La richiesta di legittimazione è stata presentata a Bruxelles, suscitando allarme in Lombardia. Allarme e una certa dose di irritazione, per l’evidente comodità fonetica dell’operazione, tra l’altro amplificata dal bilinguismo toponomastico che ancora caratterizza la Dalmazia, che fu a lungo parte della Serenissima, per cui il paesino di Lumbarda in italiano si chiama proprio Lombarda (e Kor?ula un tempo era Curzola). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lombardia e la nuova “guerra’ del vino”: si chiama Lumbarda Dop ma è prodotto in Croazia

Il vino croato Lumbarda Dop ha scatenato le proteste dei produttori lombardi, che accusano questa denominazione di creare confusione e di danneggiare le loro vendite.

