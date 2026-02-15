Locatelli cuore e capitano | regia polmoni e il graffio del pareggio in inferiorità
Luca Locatelli ha segnato il gol del pareggio contro l’Inter a San Siro, nonostante i minuti finali in inferiorità numerica. La Juventus ha affrontato la sfida con determinazione, resistendo agli attacchi avversari e riuscendo a recuperare due volte lo svantaggio. Un'azione intensa e combattuta, in cui il capitano ha mostrato tutta la sua grinta e il suo spirito di leadership, contribuendo a mantenere vivi i sogni di vittoria fino all’ultimo istante.
Tentata l’impresa a San Siro, ma l’inferiorità numerica schiaccia una Juventus agguerrita. Agguantato due volte il pareggio, prima con Cambiaso, poi con capitan Locatelli, ma all’ultimo arriva la beffa nerazzura. La partita finisce 3-2 per i padroni di casa, ma la Juventus torna a Torino con un capitano che ha dato l’anima sul terreno di gioco. Capitano nel cuore e in campo: la partita di Manuel Locatelli. Dopo l’espulsione di Kalulu al 42?, il compito di Locatelli è cambiato radicalmente. Ha chiuso la gara con 5 intercetti chiave, impedendo ai centrocampisti nerazzurri di imbucare centralmente per Lautaro e Thuram nella fase centrale del secondo tempo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Pagelle Inter Juve: squadra dal cuore infinito, Locatelli capitano vero, Bremer-Kelly stoici! Kalulu espulsione vergognosa VOTI
La partita tra Inter e Juve si è conclusa con un pareggio, e questa volta la causa è stata la determinazione di entrambe le squadre, che hanno dato il massimo in campo.
Juve Lazio 1-2 LIVE: Locatelli sfiora il gol del pareggio!
La Lazio batte la Juventus 2-1 in una partita combattuta valida per la 24ª giornata di Serie A.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Locatelli spiega il rapporto rinato con Spalletti; Inter-Juventus, Locatelli in conferenza: Spalletti mi ha detto di non parlare di lui. Essere il capitano? Un sogno e una responsabilità dentro e fuori dal campo; Locatelli promette battaglia: Metterò sempre il cuore per la mia Juve; Locatelli: La differenza tra Juve e Inter? Sta lì... Arbitri, non voglio far polemica.
Locatelli, prestazione di grande cuoreLa prestazione di Manuel Locatelli in Inter-Juventus è stata una delle più controverse e simboliche della serata: luci dentro una partita complicata, soprattutto ... tuttojuve.com
Pagelle Inter Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 25ª giornata di Serie A 2025/26Pagelle Inter Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 25ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato allo Stadio San Siro) – Pagelle Inter Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti ... juventusnews24.com
Questa squadra ha un cuore enorme, immenso. Reazione incredibile dopo l’inferiorità numerica - espulsione scandalosa di Kalulu. Mai mollato un centimetro, dietro Kelly e Bremer monumentali. Locatelli da capitano vero. Partita rovinata ma partita infinita dell x.com
Cuore da capitano per Manuel #Locatelli: il suo pareggio tiene a galla la #Juventus in un Derby d'Italia infinito contro l'#Inter. La #Juventus non molla mai. #Juventusnews24 facebook