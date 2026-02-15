Locatelli cuore e capitano | regia polmoni e il graffio del pareggio in inferiorità

Luca Locatelli ha segnato il gol del pareggio contro l’Inter a San Siro, nonostante i minuti finali in inferiorità numerica. La Juventus ha affrontato la sfida con determinazione, resistendo agli attacchi avversari e riuscendo a recuperare due volte lo svantaggio. Un'azione intensa e combattuta, in cui il capitano ha mostrato tutta la sua grinta e il suo spirito di leadership, contribuendo a mantenere vivi i sogni di vittoria fino all’ultimo istante.

Tentata l’impresa a San Siro, ma l’inferiorità numerica schiaccia una Juventus agguerrita. Agguantato due volte il pareggio, prima con Cambiaso, poi con capitan  Locatelli, ma all’ultimo arriva la beffa  nerazzura. La partita finisce  3-2  per i padroni di casa, ma la Juventus torna a Torino con un capitano che ha dato l’anima sul terreno di gioco. Capitano nel cuore e in campo: la partita di Manuel Locatelli. Dopo l’espulsione di Kalulu al 42?, il compito di Locatelli è cambiato radicalmente. Ha chiuso la gara con  5 intercetti chiave, impedendo ai centrocampisti nerazzurri di imbucare centralmente per Lautaro e Thuram nella fase centrale del secondo tempo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Locatelli, cuore e capitano: regia, polmoni e il graffio del pareggio in inferiorità

