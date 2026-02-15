Lo sport piange Graziano Vannini colonna del podismo pistoiese

Graziano Vannini, figura centrale nel mondo del podismo pistoiese, è morto domenica mattina, lasciando vuoto tra gli appassionati locali. La sua scomparsa è stata causata da un improvviso malore mentre si allenava nel parco della città, dove passava molte ore a correre. La notizia ha colpito diversi volontari e atleti che lo conoscevano come un uomo dedito e appassionato.

Pistoia, 15 febbraio 2026 – Lutto a Pistoia per la scomparsa nella mattina di domenica 15 febbraio di Graziano Vannini. Lo storico giudice e dirigente della Uisp di Pistoia, organizzatore della maratonina del Partigiano di Bonelle, aveva 85 anni. Una vera e propria colonna dell'intero movimento podistico pistoiese. Sarà possibile salutare Graziano fino alle 22 di lunedì 16 febbraio alle cappelle della Croce Verde di Pistoia. A dare l'annuncio della scomparsa è stata la famiglia, che ha chiesto non fiori ma opere di bene in memoria del loro caro. Un messaggio di cordoglio arriva anche dalla Ets Regalami un Sorriso, che piange "la grande perdita di un amico sincero".