Lo Slam Dunk Contest delude i tifosi Nba | è il peggiore di sempre?

Lo Slam Dunk Contest dell’NBA ha lasciato i tifosi delusi, perché si è rivelato il peggiore di sempre. La manifestazione si è svolta durante l’All-Star Saturday e ha visto pochi momenti memorabili. Damian Lillard ha vinto la gara del tiro da tre punti, mentre Keshad Johnson si è aggiudicato il titolo della gara delle schiacciate 2026. I fan si aspettavano spettacolo, ma sono rimasti delusi dalla scarsa energia e dalla mancanza di giocate sorprendenti.

All’All-Star Saturday dell’NBA trionfano Damian Lillard, vincitore della gara del tiro da tre, e Keshad Johnson, campione della gara delle schiacciate 2026. Nello Shooting Stars si mettono in evidenza Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns che, insieme all’ex Allan Houston, difendono i colori dei New York Knicks. Sui social però infuria la polemica: molti tifosi si sono lamentati di "uno spettacolo noioso" e hanno apostrofato questo Slam Dunk Contest come "il peggiore di sempre". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lo Slam Dunk Contest delude i tifosi Nba: è il peggiore di sempre? Keshad Johnson vince lo Slam Dunk Contest durante l'All-Star Saturday Keshad Johnson ha vinto lo Slam Dunk Contest durante l’All-Star Saturday del 2026, grazie a una schiacciata spettacolare che ha lasciato il pubblico senza fiato. La presentazione del Kitu Diaz ai nuovi tifosi è la peggiore di sempre, non ne azzecca una La presentazione di Damian Diaz come nuovo giocatore del team è stata caratterizzata da una serie di sbavature che hanno attirato l’attenzione dei tifosi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Decisi i 4 partecipanti dello Slam Dunk Contest; NBA, Hayes, Bryant, Johnson e Richardson: in quattro per la corona dello Slam Dunk Contest; NBA, All Star Game 2026: le date, i partecipanti, le squadre e dove vederlo; All-Star Saturday, Keshad Johnson si porta a casa lo Slam Dunk Contest. Lillard nella storia del 3-point Contest, Keshad Johnson vince lo Slam Dunk!L’All Star Saturday è ormai l’appuntamento di punta per gli appassionati NBA con il 3-Point Contest e lo Slam Dunk a dominare la scena. Partiamo proprio dalla gara da tre punti che ci regala una stori ... generationsport.it NBA, Johnson batte Bryant: è lui il nuovo re delle schiacciate. VIDEOA Los Angeles va in scena uno degli Slam Dunk Contest più combattuti e spettacolari degli ultimi anni. A vincere in volata è Keshad Johnson, che nella finale batte Carter Bryant e diventa così il ... sport.sky.it Keshad Johnson, ala dei Miami Heat, conquista l'NBA Slam Dunk Contest. È lui il nuovo re delle schiacciate, superando in finale Carter Bryant degli Spurs. #pianetabasket #nba facebook Esattamente 10 anni andava in scena il duello più incredibile mai visto ad uno Slam Dunk Contest, tra Zach LaVine e Aaron Gordon. Due dei migliori schiacciatori della storia. Come se Picasso e Van Gogh si fossero sfidati a chi pittura meglio. x.com