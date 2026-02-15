Lo ha fatto ancora! Brignone nella storia | le avversarie si inchinano

Federica Brignone ha conquistato un altro podio, dimostrando ancora una volta il suo talento e lasciando le rivali senza parole. La gara si è svolta a Cortina, dove il meteo perfetto e il paesaggio incantato hanno fatto da sfondo a una giornata indimenticabile per lo sport italiano. Le avversarie, ammirate dalla sua performance, si sono dovute arrendere davanti alla sua corsa impeccabile, che ha portato la campionessa a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.

Cortina ha quei giorni in cui sembra finta, troppo bella per essere vera: il sole che taglia le cime, la neve che luccica, l'aria che pizzica i polmoni. E poi c'è quell'attimo prima della partenza, quando tutto si ferma e capisci che sta per succedere qualcosa di grosso. Qualcosa che resterà addosso. In tribuna si alzano i telefoni, in pista si trattiene il fiato. Perché quando Federica Brignone entra nel cancello non è solo un'altra manche: è una promessa. Una di quelle che fanno tremare le gambe anche a chi guarda da casa, sul divano, con il cuore che accelera senza motivo. O forse sì. Il bis che non era affatto scontato.

