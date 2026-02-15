LIVE Speed skating Olimpiadi 2026 in DIRETTA | FANTASTICA ITALIA! Azzurri davanti agli USA!

Durante la gara di velocità su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, l’Italia si distingue conquistando una posizione di vantaggio sugli Stati Uniti. Gli atleti italiani hanno mantenuto un ritmo veloce, sorprendendo gli avversari e attirando l’attenzione di tutti gli spettatori presenti. Nel frattempo, l’Olanda fatica a mantenere il passo, mentre i francesi recuperano terreno e cercano di inserirsi nella corsa per le medaglie.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:23 In difficoltà l’Olanda! Rientrano i francesi, vediamo chi la spunterà. 16:23 Oltre un secondo di ritardo per i neerlandesi a metà gara. Che prestazione degli italiani! 16:21 Dopo un avvio in luce verde il terzetto olandese è già alle spalle degli azzurri. Staccatissima la Francia. 16:20 Partiti! 16:19 Partenza falsa. 16:18 Si chiude con una sfida davvero interessante tra Olanda (Bosker-Huizinga-van de Bunt) e Francia (Deschamps-Loubineaud-Thiebault). 16:16 3:41.67 e terza posizione provvisoria per la Cina. Norvegia al momento quarta con il tempo di 3:44. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Speed skating, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: FANTASTICA ITALIA! Azzurri davanti agli USA! LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 febbraio in DIRETTA: SHOW SPEED SKATING! Azzurri davanti agli USA! LIVE Speed skating, 1000 metri uomini Olimpiadi in DIRETTA: Di Stefano sorprende e per il momento davanti! Di Stefano sorprende tutti nella gara di velocità sui 1000 metri a Pyeongchang. GIOVANNI FRANZONI D'ARGENTO in discesa libera a soli due decimi da Von Allmen | #MilanoCortina2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Speed skating, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: oro e record olimpico per Stolz, bene Rosanelli; Rivivi il LIVE-Blog Speed Skating: Jilek vince i 10000 m, terzo il 40enne Bergsma. Ghiotto lontano; LIVE Speed skating, 1000 metri uomini Olimpiadi in DIRETTA: grandissima prestazione e piazzamento di prestigio per Di Stefano! Stolz imbattibile; Rivivi il LIVE-Blog Speed Skating: Lorello di bronzo nei 5000 m! Eitrem e Jilek impressionanti. LIVE Speed skating, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: dalle 16.00 i quarti del team pursuit con l’ItaliaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:44 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della giornata di speed skating. Si partirà ... oasport.it LIVE Speed skating, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Stolz cerca il bis nei 500 metriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dello speed ... oasport.it Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Milano Speed Skating Stadium Ore 17.00 Speed skating – 500 m uomini J. Rosanelli FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio MilanoCortina2026 facebook Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Milano Speed Skating Stadium Ore 17.00 Speed skating - 500 m uomini J. Rosanelli @fisg_it @milanocortina26 x.com